Ružomberok suverénne potvrdil prvé miesto. Hráčky Slávie pokračujú na víťaznej vlne

Basketbalistky Ružomberka
Basketbalistky Ružomberka (Autor: Facebook/MBK Ružomberok)
TASR|7. jan 2026 o 20:05
Šamorín po krátkej sérii neúspechov uspel na palubovke Ivanky pri Dunaji.

Basketbalistky MBK Ružomberok potvrdili v 15. kole základnej časti status najlepšieho tímu Tipos extraligy žien, keď doma triumfovali nad Young Angels Košice 84:54.

Spolu s nimi pokračujú vo víťaznej sérii aj hráčky Slávie ŠKP Banská Bystrica, nad CBK Košice vyhrali jednoznačne 110:42. Šamorín po krátkej sérii neúspechov uspel na palubovke Ivanky pri Dunaji výsledkom 77:68. 

Tipos extraliga žien - 15. kolo

BK Klokani Ivanka pri Dunaji - ŠBK Šamorín 68:77 (35:34)

Najviac bodov: Piscová a Šafáriková po 19, Krajčírová 16 (10 doskokov) - Hrimaljuková 22, Pančuková 18, Slama 16

Slávia ŠKP Banská Bystrica - CBK Košice 110:42 (49:28)

Najviac bodov: Striešová 18, Pinzanová 17, Jarošová a Nigutová po 11 - Kašperanová 18, Kmetoniová 10 (11 doskokov), Slivkárová 8

MBK Ružomberok - Young Angels Košice 84:54 (33:33)

Najviac bodov: Mikovčáková 15, Jackovecová, Kaľužná, Lopsová a Šedivá po 11 - Bellová 17, Čatlošová 10, Pelánová a Pittmanová po 7

Tabuľka Tipos extraligy žien

