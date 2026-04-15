VIDEO: Charlotte vo veľkej dráme ukončilo sezónu Miami, Portland si zaistil play-off

Basketbalisti Portlandu vyhrali v noci na stredu zápas o nasadenie číslo sedem v rámci play in zámorskej NBA na palubovke Phoenixu 114:110.
Hostia tak postúpili priamo do play-off Západnej konferencie, Suns oň ešte majú šancu zabojovať proti lepšiemu z duelu medzi LA Clippers a Golden State.
Sezóna sa v noci na stredu naopak úplne skončila pre Miami Heat, ktoré nestačilo v dueli o postup do zápasu o nasadenie číslo 8 na Charlotte Hornets, na ktorých palubovke prehralo tesne 126:127 po predĺžení.
Domácich čaká duel o play-off vo Philadelphii proti 76ers alebo na palubovke Orlanda Magic.
NBA - výsledky play in:
Charlotte - Miami 127:126 pp
/Charlotte postúpilo do zápasu o nasadenie č.8/
Phoenix - Portland 110:114
/Portland postúpil do play off ako 7. nasadený/