VIDEO: Charlotte vo veľkej dráme ukončilo sezónu Miami, Portland si zaistil play-off

LaMelo Ball (Autor: TASR/AP)
TASR|15. apr 2026 o 07:36
Hornets zvíťazili po predĺžení o jediný bod.

Basketbalisti Portlandu vyhrali v noci na stredu zápas o nasadenie číslo sedem v rámci play in zámorskej NBA na palubovke Phoenixu 114:110.

Hostia tak postúpili priamo do play-off Západnej konferencie, Suns oň ešte majú šancu zabojovať proti lepšiemu z duelu medzi LA Clippers a Golden State.

Sezóna sa v noci na stredu naopak úplne skončila pre Miami Heat, ktoré nestačilo v dueli o postup do zápasu o nasadenie číslo 8 na Charlotte Hornets, na ktorých palubovke prehralo tesne 126:127 po predĺžení.

Domácich čaká duel o play-off vo Philadelphii proti 76ers alebo na palubovke Orlanda Magic.

NBA - výsledky play in:

Charlotte - Miami 127:126 pp

/Charlotte postúpilo do zápasu o nasadenie č.8/

Phoenix - Portland 110:114

/Portland postúpil do play off ako 7. nasadený/

