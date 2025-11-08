VIDEO: Dominantná noc gréckej hviezdy, prekonala 40-bodovú hranicu. Bucks zdolali lídra

NEW YORK. Basketbalisti Chicaga uvoľnili prvú priečku vo Východnej konferencii NBA, keď neuspeli v noci na sobotu v Milwaukee 110:126 a zapísali si druhú prehru v sezóne.
V stretnutí sa zaskvel v drese víťazov Jannis Antetokunmpo, keď nazbieral 41 bodov, 15 doskokov a 9 asistencií.
Do čela východu sa po piatom triumfe v sérii posunul Detroit, ktorý zvládol duel na palubovke Brooklynu 125:107.
Jedinú prehru má na konte už iba Oklahoma City, obhajcovia titulu dominovali v Sacramente 132:101. V súboji popredných mužstiev západu uspelo San Antonio nad Houstonom 121:110.
NBA - výsledky 8. november:
Orlando - Boston 123:110
Washington - Cleveland 114:148
Atlanta - Toronto 97:109
Brooklyn - Detroit 107:125
San Antonio - Houston 121:110
Memphis - Dallas 118:104
Miami - Charlotte 126:108
Milwaukee - Chicago 126:110
Minnesota - Utah 137:97
Denver - Golden State 129:104
Sacramento - Oklahoma City 101:132
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: