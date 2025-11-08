VIDEO: Dominantná noc gréckej hviezdy, prekonala 40-bodovú hranicu. Bucks zdolali lídra

Giannis Antetokounmpo sa teší v zápase s Chicago Bulls.
Giannis Antetokounmpo sa teší v zápase s Chicago Bulls. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. nov 2025 o 07:25
ShareTweet0

Do čela východu sa tak po piatom triumfe v sérii posunul Detroit.

NEW YORK. Basketbalisti Chicaga uvoľnili prvú priečku vo Východnej konferencii NBA, keď neuspeli v noci na sobotu v Milwaukee 110:126 a zapísali si druhú prehru v sezóne.

V stretnutí sa zaskvel v drese víťazov Jannis Antetokunmpo, keď nazbieral 41 bodov, 15 doskokov a 9 asistencií.

Do čela východu sa po piatom triumfe v sérii posunul Detroit, ktorý zvládol duel na palubovke Brooklynu 125:107.

Jedinú prehru má na konte už iba Oklahoma City, obhajcovia titulu dominovali v Sacramente 132:101. V súboji popredných mužstiev západu uspelo San Antonio nad Houstonom 121:110.

NBA - výsledky 8. november:

Orlando - Boston 123:110

Washington - Cleveland 114:148

Atlanta - Toronto 97:109

Brooklyn - Detroit 107:125

San Antonio - Houston 121:110

Memphis - Dallas 118:104

Miami - Charlotte 126:108

Milwaukee - Chicago 126:110

Minnesota - Utah 137:97

Denver - Golden State 129:104

Sacramento - Oklahoma City 101:132

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Giannis Antetokounmpo sa teší v zápase s Chicago Bulls.
    Giannis Antetokounmpo sa teší v zápase s Chicago Bulls.
    VIDEO: Dominantná noc gréckej hviezdy, prekonala 40-bodovú hranicu. Bucks zdolali lídra
    dnes 07:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Dominantná noc gréckej hviezdy, prekonala 40-bodovú hranicu. Bucks zdolali lídra