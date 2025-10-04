Piešťany a Ružomberok s hladkými výhrami, Slávia dominovala v mestskom derby

Zľava Lucia Žilinská (Slávia ŠKP) a Erika Holíková (ŠK UMB)
Zľava Lucia Žilinská (Slávia ŠKP) a Erika Holíková (ŠK UMB) (Autor: TASR)
TASR|4. okt 2025 o 20:15
Čajky nastrieľali cez 100 bodov.

BRATISLAVA. Basketbalistky Young Angels Košice a Slávie ŠKP Banská Bystrica zostávajú po treťom kole Tipos extraligy žien so stopercentnou bilanciou.

Košičanky triumfovali nad Šamorínom 73:54, Slávia zdolala v bystrickom derby UMB 80:40.

Bez prehry pokračujú v súťaži aj úradujúce šampiónky Piešťanské Čajky, doma zvíťazili nad Trenčínom 114:31.

Ružomberok si na svoje konto pripísal tiež hladkú výhru, Ivanku pri Dunaji zdolal 136:41.

Tipos extraliga žien - 3. kolo:

Young Angels Košice - ŠBK Šamorín 73:54 (41:29)

najviac bodov: Dubecká a Pittmanová po 14, Antoshová 10 - Pančuková 18, Kononučenková 14, Slama 10

BK ŠK UMB Banská Bystrica - Slávia ŠKP Banská Bystrica 40:80 (22:35)

najviac bodov: Rostocká 13, Maliarová 8, Matejčíková 5 - Janštová 14, Simpsonová 13, Chovaníková a Pinzanová po 12

Piešťanské Čajky - BK AS Trenčín 114:31 (63:19)

najviac bodov: Moravčíková a Schwarzová (11 doskokov) po 19, Herminjardová 16 - Liptáková 8, Bučková 7, Jamazakiová 6

MBK Ružomberok - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 136:41 (89:18)

najviac bodov: Kaliuzhná 23, Šedivá a Živaljevičová po 18 - Piscová 12, Krajčírová 7, Šafáriková 6

Tabuľka Tipos Extraligy

