Piešťany a Ružomberok s hladkými výhrami, Slávia dominovala v mestskom derby

BRATISLAVA. Basketbalistky Young Angels Košice a Slávie ŠKP Banská Bystrica zostávajú po treťom kole Tipos extraligy žien so stopercentnou bilanciou.
Košičanky triumfovali nad Šamorínom 73:54, Slávia zdolala v bystrickom derby UMB 80:40.
Bez prehry pokračujú v súťaži aj úradujúce šampiónky Piešťanské Čajky, doma zvíťazili nad Trenčínom 114:31.
Ružomberok si na svoje konto pripísal tiež hladkú výhru, Ivanku pri Dunaji zdolal 136:41.
Tipos extraliga žien - 3. kolo:
Young Angels Košice - ŠBK Šamorín 73:54 (41:29)
najviac bodov: Dubecká a Pittmanová po 14, Antoshová 10 - Pančuková 18, Kononučenková 14, Slama 10
BK ŠK UMB Banská Bystrica - Slávia ŠKP Banská Bystrica 40:80 (22:35)
najviac bodov: Rostocká 13, Maliarová 8, Matejčíková 5 - Janštová 14, Simpsonová 13, Chovaníková a Pinzanová po 12
Piešťanské Čajky - BK AS Trenčín 114:31 (63:19)
najviac bodov: Moravčíková a Schwarzová (11 doskokov) po 19, Herminjardová 16 - Liptáková 8, Bučková 7, Jamazakiová 6
MBK Ružomberok - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 136:41 (89:18)
najviac bodov: Kaliuzhná 23, Šedivá a Živaljevičová po 18 - Piscová 12, Krajčírová 7, Šafáriková 6