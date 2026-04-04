Slovan udržal tretie miesto, Levice v šlágri zdolali Prievidzu. Dvojice play-off Tipos SBL

Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - BC Komárno.
Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - BC Komárno. (Autor: Tipos SBL)
TASR|4. apr 2026 o 21:14
Z druhého miesta ide do play-off tím Nitry.

Basketbalisti Iskry Svit zvíťazili v sobotňajšom záverečnom 36. kole Tipos SBL nad Nitrou 74:72 a do play off play off pôjdu zo 6. priečky.

Na poslednú chvíľu tak preskočili Lučenec, ktorý tesne prehral s Handlovou 74:75 a obsadil 7. pozíciu.

Najvyššie nasadenie mali už pred záverečným kolom isté Levice, v základnej časti triumfovali tretíkrát v sérii.

Štvrťfinále odštartuje v piatok 10. apríla, majstrovské Levice si zmerajú sily so Spišskými Rytiermi a Slovan Bratislava zabojuje o účasť v bojoch o medaily proti Svitu.

V sobotu 11. apríla rozohrajú úvodné duely v sériách Nitry s Lučencom a Prievidze s Komárnom. Štvrťfinálová fáza sa hrá na tri víťazné zápasy.

Pre deviaty tím po základnej časti - MBK Baník Handlová sa sezóna skončila, Košice Wolves čaká v najbližších dňoch baráž o účasť v nasledujúcom ročníku.

V piatok 10. apríla a v nedeľu 12. apríla nastúpia „vlci“ v dvojzápase proti víťazovi Final Four 1. ligy mužov a mladých mužov „U23“ - Interu SB Bratislava.

Miestenku do nasledujúceho ročníka najvyššej súťaže získa družstvo s lepším skóre z tohto dvojzápasu.

Tipos SBL - 36. kolo

Patrioti Levice - BC Prievidza 81:77 (49:32)

Najviac bodov: McGill 25, Ogundiran 14, Bojanovský 10 - Tolbert 21, Bishop 19, Smith 15, 1315 divákov

BC Slovan Bratislava - BC Komárno 99:72 (59:43)

Najviac bodov: Pavelka 22, James 16, Szabó 14 - Gray 23, Stevenson 17, Ormiston 11, 583 divákov

Iskra Svit - Nitra Blue Wings 74:72 (39:33)

Najviac bodov: Dailey a Sullivan po 16, Jackson 13 - L. Jones 22, Horvath 15, Ikpe 12, 540 divákov

MBK Baník Handlová - BKM Mimel Lučenec 75:74 (43:29)

Najviac bodov: Harris 22, Henson 10, Dragovič, Kováčik a Petráš po 8 - Willett 21, Boone 18, Smith 13, 450 divákov

Košice Wolves - Spišskí Rytieri 90:66 (42:35)

Najviac bodov: Montgomery 19, Monček 18, Perovič 17 - C. Jones 17, Kincel 15 (10 doskokov), Zuščák 9, 300 divákov

Zloženie dvojíc play-off

Štvrťfinále:

Patrioti Levice - Spišskí Rytieri

Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec

BC Slovan Bratislava - Iskra Svit

BC Prievidza - BC Komárno

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Vľavo Victor Wembanyama a Nikola Jokič.
    Vľavo Victor Wembanyama a Nikola Jokič.
