Slovan udržal tretie miesto, Levice v šlágri zdolali Prievidzu. Dvojice play-off Tipos SBL

Basketbalisti Iskry Svit zvíťazili v sobotňajšom záverečnom 36. kole Tipos SBL nad Nitrou 74:72 a do play off play off pôjdu zo 6. priečky.
Na poslednú chvíľu tak preskočili Lučenec, ktorý tesne prehral s Handlovou 74:75 a obsadil 7. pozíciu.
Najvyššie nasadenie mali už pred záverečným kolom isté Levice, v základnej časti triumfovali tretíkrát v sérii.
Štvrťfinále odštartuje v piatok 10. apríla, majstrovské Levice si zmerajú sily so Spišskými Rytiermi a Slovan Bratislava zabojuje o účasť v bojoch o medaily proti Svitu.
V sobotu 11. apríla rozohrajú úvodné duely v sériách Nitry s Lučencom a Prievidze s Komárnom. Štvrťfinálová fáza sa hrá na tri víťazné zápasy.
Pre deviaty tím po základnej časti - MBK Baník Handlová sa sezóna skončila, Košice Wolves čaká v najbližších dňoch baráž o účasť v nasledujúcom ročníku.
V piatok 10. apríla a v nedeľu 12. apríla nastúpia „vlci“ v dvojzápase proti víťazovi Final Four 1. ligy mužov a mladých mužov „U23“ - Interu SB Bratislava.
Miestenku do nasledujúceho ročníka najvyššej súťaže získa družstvo s lepším skóre z tohto dvojzápasu.
Tipos SBL - 36. kolo
Patrioti Levice - BC Prievidza 81:77 (49:32)
Najviac bodov: McGill 25, Ogundiran 14, Bojanovský 10 - Tolbert 21, Bishop 19, Smith 15, 1315 divákov
BC Slovan Bratislava - BC Komárno 99:72 (59:43)
Najviac bodov: Pavelka 22, James 16, Szabó 14 - Gray 23, Stevenson 17, Ormiston 11, 583 divákov
Iskra Svit - Nitra Blue Wings 74:72 (39:33)
Najviac bodov: Dailey a Sullivan po 16, Jackson 13 - L. Jones 22, Horvath 15, Ikpe 12, 540 divákov
MBK Baník Handlová - BKM Mimel Lučenec 75:74 (43:29)
Najviac bodov: Harris 22, Henson 10, Dragovič, Kováčik a Petráš po 8 - Willett 21, Boone 18, Smith 13, 450 divákov
Košice Wolves - Spišskí Rytieri 90:66 (42:35)
Najviac bodov: Montgomery 19, Monček 18, Perovič 17 - C. Jones 17, Kincel 15 (10 doskokov), Zuščák 9, 300 divákov
Zloženie dvojíc play-off
Štvrťfinále:
Patrioti Levice - Spišskí Rytieri
Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec
BC Slovan Bratislava - Iskra Svit
BC Prievidza - BC Komárno