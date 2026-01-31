VIDEO: Neuveriteľný výkon Dončiča, zaznamenal triple-double už v prvom polčase

Luka Dončič v zápase s Washingtonom Wizards.
Luka Dončič v zápase s Washingtonom Wizards. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|31. jan 2026 o 07:21
Vydarený návrat zažil Nikola Jokič.

Slovinský basketbalista Luka Dončič bol ústrednou postavou Los Angeles Lakers v zápase na palubovke Washingtonu Wizards.

Zaznamenal šiesty triple-double v sezóne keď dal 37 bodov, 11 doskokov a 13 asistencií a pomohol k víťazstvu svojho tímu 142:111.

Slovinec si pripísal prestížne označenie už v prvom polčase, keď nazbieral 26 bodov, 11 asistencií a 11 doskokov.

Srb Nikola Jokič sa vrátil po 16-zápasovej absencii spôsobenej zranením a zaznamenal double-double s 31 bodmi a 12 doskokmi. Jeho Denver Nuggets zvíťazil nad Los Angeles Clippers 122:109.

NBA - výsledky:

Washington - LA Lakers 111:142

Boston - Sacramento 112:93

New Orleans - Memphis 114:106

NY Knicks - Portland 127:97

Orlando - Toronto 130:120

Denver - LA Clippers 122:109

Phoenix - Cleveland 126:113

Utah - Brooklyn 99:109

Golden State - Detroit 124:131

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

    dnes 07:21
