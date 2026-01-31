VIDEO: Neuveriteľný výkon Dončiča, zaznamenal triple-double už v prvom polčase

Slovinský basketbalista Luka Dončič bol ústrednou postavou Los Angeles Lakers v zápase na palubovke Washingtonu Wizards.
Zaznamenal šiesty triple-double v sezóne keď dal 37 bodov, 11 doskokov a 13 asistencií a pomohol k víťazstvu svojho tímu 142:111.
Slovinec si pripísal prestížne označenie už v prvom polčase, keď nazbieral 26 bodov, 11 asistencií a 11 doskokov.
Srb Nikola Jokič sa vrátil po 16-zápasovej absencii spôsobenej zranením a zaznamenal double-double s 31 bodmi a 12 doskokmi. Jeho Denver Nuggets zvíťazil nad Los Angeles Clippers 122:109.
NBA - výsledky:
Washington - LA Lakers 111:142
Boston - Sacramento 112:93
New Orleans - Memphis 114:106
NY Knicks - Portland 127:97
Orlando - Toronto 130:120
Denver - LA Clippers 122:109
Phoenix - Cleveland 126:113
Utah - Brooklyn 99:109
Golden State - Detroit 124:131
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia