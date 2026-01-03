Levice vyhrali šiestykrát v rade a potvrdili post lídra. Nitrania s miestenkou na Final Four

Zľava Caleb Jamerson Kenney (Spišská Nová Ves), Boris Bojanovský (Levice) počas zápasu 17. kola basketbalovej Tipos SBL mužov Spišskí Rytieri - Patrioti Levice. (Autor: TASR)
TASR|3. jan 2026 o 20:42
V súboji o tretie miesto v tabuľke dokázal Slovan Bratislava uspieť proti Prievidzi.

Basketbalisti Patrioti Levice potvrdili v 17. kole post lídra Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL), na palubovke Spišských Rytierov zaznamenali po výsledku 105:84 šieste ligové víťazstvo za sebou.

Hráči Nitra Blue Wings si ako druhý tím súťaže vybojovali miestenku na Final Four Slovenského pohára (20. a 21. februára, Levice), doma zdolali Košice Wolves 83:66.

V súboji o tretie miesto v tabuľke dokázal Slovan Bratislava uspieť proti Prievidzi výsledkom 77:67. Komárno zdolalo Handlovú najtesnejším rozdielom 85:84, Svit si odniesol z Lučenca cenné víťazstvo 97:79.

Tipos SBL - 17. kolo

Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 84:105 (48:48)

Najviac bodov: Jefferson 20, Hill 17, Kenney (18 doskokov) a Stevanovič po 15 - McGill 20, Dorsey 19, Wesson 15

Nitra Blue Wings - Košice Wolves 83:66 (47:38)

Najviac bodov: J. Jones 22, Ragland 11, Urban 10 - Wolfe 18, Halada 16, Nagy 12

BKM Mimel Lučenec - Iskra Svit 79:97 (43:41)

Najviac bodov: Yap 19, T. Smith 18, Boone 16 - Witt 27 (11 doskokov), Atwood 21, Jackson 20

BC Komárno - MBK Baník Handlová 85:84 (42:30)

Najviac bodov: Lawrence 21, Gray 16, Millin 13 - C. Jones 21, Harris a McLaughlin po 18

BC Prievidza - BC Slovan Bratislava 67:77 (34:33)

Najviac bodov: N. Smith 17 (12 doskokov), Bishop 12, Tolbert a Toussaint po 10 - Thornton 13, Abrhám a Medford po 12

Tabuľka Tipos SBL

    dnes 20:42
