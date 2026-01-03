Ružomberčanky oslavujú už deviatu výhru v sérii. Zvíťazili aj Piešťanské Čajky

Basketbalistky MBK Ružomberok triumfovali v 14. kole základnej časti Tipos extraligy žien na palubovke BK AS Trenčín 143:21 a zaznamenali deviatu výhru v sérii.
Úlohu favoritiek splnili aj hráčky Slávie ŠKP Banská Bystrica, z Ivanky pri Dunaji si po výsledku 113:55 odniesli tretí triumf za sebou.
Úradujúci majster Slovenska Piešťanské Čajky natiahol víťaznú sériu na päť duelov, v Šamoríne zvíťazil 97:32.
Druhý úspech po sebe zaznamenala UMB Banská Bystrica, po dráme zdolala CBK Košice 73:69.
Tipos extraliga žien - 14. kolo
BK AS Trenčín - MBK Ružomberok 21:143 (14:67)
Najviac bodov: Jamazakiová 11, Mamráková a Urbanová po 4 - Jackovecová (11 doskokov), Kaliuzhna a Živaljevičová po 20
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - Slávia ŠKP Banská Bystrica 55:113 (28:57)
Najviac bodov: Krajčírová a Vaigl po 12, Šafáriková 11 - Pinzanová 18 (11 asistencií), Užovičová 16, Striešová a Urbanová po 12
ŠBK Šamorín - Piešťanské Čajky 32:97 (12:48)
Najviac bodov: Slama 12, Pančuková 10, Dorková a Hrimaljuková po 4 - Herminjardová a Jakubčeková po 14, Buknová a Kozáková po 13
CBK Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica 69:73 (34:37)
Najviac bodov: Kašperanová 25, Liašenková 16, Rothová 14 - Rostocká 23, Maliarová 17, Matejčíková 16