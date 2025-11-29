Piešťany vysoko deklasovali Ivanku pri Dunaji, Ružomberok potvrdil pozíciu lídra

Basketbalistky MBK Ružomberok zdolali v dueli 10. kola Tipos extraligy BK ŠK UMB Banská Bystrica 106:37. Liptáčky prehrali v lige zatiaľ jediný zápas, keď v 2. kole podľahli Slávii B. Bystrica.
V ďalšom stretnutí vyhral Šamorín nad Trenčínom 99:42. Bodovo dominovalo najmä ukrajinské duo Vira Hrymaljuková (23 b) a Karina Pančuková (22 b).
Obhajkyne titulu Piešťanské Čajky si poradili s Ivankou pri Dunaji 101:63. V súboji dvoch košických družstiev podľahol CBK hráčkam YOUNG ANGELS 57:71.
Tipos extraliga žien - 10. kolo:
CBK Košice - YOUNG ANGELS Košice 57:71 (25:38)
najviac bodov: Rothová 16, Kašperanová 14 (10 doskokov), Liašenková 13 - Pittmanová 23 (16 doskokov), Pelánová 12, Hudecová 9 (10 asistencií)
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - Piešťanské Čajky 63:101 (26:55)
najviac bodov: Gažiová 26, Šafáriková 12, Fitzgeraldová 9 - Schwarzová 20, Buknová 18, Jakubčeková 17 (11 doskokov)
ŠBK Šamorín - BK AS Trenčín 99:42 (53:15)
najviac bodov: Hrymaljuková 23, Pančuková 22, Slamová 14 - Mamráková 12, Rossová-Barnesová 8, Kostíková 7
BK ŠK UMB Banská Bystrica - MBK Ružomberok 37:106 (16:56)
najviac bodov: Rostocká 16, Lukčová 9, Háberová 6 - Živaljevičová 22, Kaľužná 15, Lopsová 14