Levice naďalej dominujú v lige. V šlágri sa zaskvel Američan, darilo sa aj Handlovej

Basketbalisti Patrioti Levice zdolali Nitru Blue Wings 97:71 na domácej palubovke v sobotňajšom šlágri 15. kola Tipos SBL.
V najvyššej slovenskej súťaži ťahajú sériu štyroch víťazstiev a na čele tabuľky majú na konte len jedinú prehru.
V súboji prvého s druhým sa za domácich zaskvel 28 bodmi Rickey McGill.
VIDEO: Tréner Michal Madzin po zápase s Nitrou
Handlovský Baník si pripísal štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov, keď v Bratislave zvíťazil 83:72 a ukončil sériu troch výhier Slovana v SBL. „Belasým“ zároveň oplatil prehru z prvého vzájomného súboja v sezóne.
VIDEO: Tréner MBK Handlová Miloševič hodnotí zápas
VIDEO: Naglič po zápase Slovana s Handlovou
Aj Komárno uspelo v štyroch z uplynulých piatich duelov. Tentokrát splnilo úlohu favorita triumfom 88:71 proti posledným Košiciam, ktoré tak zaznamenali deviatu prehru za sebou.
Wolves majú ako nováčik na konte stále len jediné víťazstvo, ktoré získali predtým práve proti Komárnu.
V najvyrovnanejšom sobotnom stretnutí Lučenec na domácej palubovke zdolal 97:95 Spišských Rytierov, ktorí prehrali štvrtý z ostatných piatich zápasov.
Víťazstvo domácich režíroval Jalil Omar Beaubrun, ktorý si pripísal double double za 32 bodov a 13 doskokov.
Tipos SBL - 15. kolo
BC Komárno - Košice Wolves 88:71 (48:33)
Najviac bodov: Lawrence 22, McKeithan 20, Gray 17 - Gaffney 16, Wolfe 12, Rupert a Halada po 10
BC Slovan Bratislava - MBK Baník Handlová 72:83 (34:38)
Najviac bodov: Thornton 21 (10 doskokov), James 21, Abrhám 9 - Harris 20, Jones 15, Henson 14
Patrioti Levice - Nitra Blue Wings 97:71 (55:33)
Najviac bodov: McGill 28, Carius 16, Kivimäki 13 - Underwood 16, Ikpe 13, Belikov 11
BKM Mimel Lučenec - Spišskí Rytieri 97:95 (47:48)
Najviac bodov: Beaubrun 32 (13 doskokov), Yap 20, Siládi 14 - Jefferson a Stevanovič po 22, Hill 18