VIDEO: Raptors sa naďalej darí. Thunder sú od začiatku sezóny v skvelej forme

Hráči Toronta a Washingtonu.
Hráči Toronta a Washingtonu. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|22. nov 2025 o 07:50
ShareTweet0

Hlavný podiel na úspechu Toronta malo kvarteto hráčov.

NEW YORK. Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA nad Washingtonom 140:110.

Šieste víťazstvo za sebou zároveň znamenalo pre kanadský klub zabezpečenie si postupu do štvrťfinále tretieho ročníka Pohára NBA.

Hlavný podiel na úspechu malo kvarteto Brandon Ingram, Scottie Barnes, RJ Barrett a Sandro Mamukelašvili, spoločne zaznamenali 94 bodov.

Lídrom celej súťaže zostáva naďalej Oklahoma City. Úradujúci šampióni natiahli svoju víťaznú sériu už na osem zápasov, na palubovke Utahu Jazz triumfovali 144:112.

K jednoznačnému úspechu dopomohol najvýraznejším spôsobom kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, autor 31 bodov a 8 asistencií.

Thunder zatiaľ prehrali len v jednom z doterajších 17 stretnutí.

O prvú trofej sezóny 2025/2026 nezabojujú Utah, Indiana a New Orleans, všetky tri tímy stratili po prehrách šancu na účasť vo vyraďovacej fáze Pohára NBA.

NBA - 22. november

Cleveland - Indiana 120:109

Boston - Brooklyn 105:113

Toronto - Washington 140:110

Chicago - Miami 107:143

Dallas - New Orleans 118:115

Phoenix - Minnesota 114:113

Houston - Denver 109:112

Golden State - Portland 123:127

Utah - Oklahoma 112:144

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


Basketbal

Basketbal

    Hráči Toronta a Washingtonu.
    Hráči Toronta a Washingtonu.
    VIDEO: Raptors sa naďalej darí. Thunder sú od začiatku sezóny v skvelej forme
    dnes 07:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Raptors sa naďalej darí. Thunder sú od začiatku sezóny v skvelej forme