VIDEO: Raptors sa naďalej darí. Thunder sú od začiatku sezóny v skvelej forme

NEW YORK. Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA nad Washingtonom 140:110.
Šieste víťazstvo za sebou zároveň znamenalo pre kanadský klub zabezpečenie si postupu do štvrťfinále tretieho ročníka Pohára NBA.
Hlavný podiel na úspechu malo kvarteto Brandon Ingram, Scottie Barnes, RJ Barrett a Sandro Mamukelašvili, spoločne zaznamenali 94 bodov.
Lídrom celej súťaže zostáva naďalej Oklahoma City. Úradujúci šampióni natiahli svoju víťaznú sériu už na osem zápasov, na palubovke Utahu Jazz triumfovali 144:112.
K jednoznačnému úspechu dopomohol najvýraznejším spôsobom kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, autor 31 bodov a 8 asistencií.
Thunder zatiaľ prehrali len v jednom z doterajších 17 stretnutí.
O prvú trofej sezóny 2025/2026 nezabojujú Utah, Indiana a New Orleans, všetky tri tímy stratili po prehrách šancu na účasť vo vyraďovacej fáze Pohára NBA.
NBA - 22. november
Cleveland - Indiana 120:109
Boston - Brooklyn 105:113
Toronto - Washington 140:110
Chicago - Miami 107:143
Dallas - New Orleans 118:115
Phoenix - Minnesota 114:113
Houston - Denver 109:112
Golden State - Portland 123:127
Utah - Oklahoma 112:144
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: