Piešťanské Čajky deklasovali súperky zo Šamorína. Stopercentné sú aj Bystričanky

BRATISLAVA. Basketbalistky Piešťanských Čajok a Slávie ŠKP Banská Bystrica sú naďalej stopercentné v najvyššej slovenskej súťaži.
Čajky zvíťazili v sobotňajšom zápase 5. kola nad ŠBK Šamorín 102:37. Pozíciu favoritiek potvrdili aj hráčky Banskej Bystrice, ktoré triumfovali nad Ivankou pri Dunaji 120:58.
Jednoznačný triumf si pripísali aj hráčky MBK Ružomberok, keď zdolali BK AS Trenčín 133:16.
Tipos extraliga žien - 5. kolo:
Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín 102:37 (50:22)
Najviac bodov: Moravčíková 19, Jakubceková 17, Schwarzová 16, Kraujunaité 13 - Pančuková 10, Slamová 9, Kononučenková 7
Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 120:58 (71:30)
Najviac bodov: Pinzanová 20, Simpsonová 19 (11 doskokov), Jarošová 18 - Piscová 17, Krajčírová 15, Šafáriková 8
MBK Ružomberok - BK AS Trenčín 133:16 (60:14)
Najviac bodov: Štefancová 31 (12 doskokov), Jackovecová 27 (16 doskokov), Kraislová 20, Mikovčáková 14 - Bučková 5, Ross-Barnesová 5 (11 doskokov)