Piešťanské Čajky deklasovali súperky zo Šamorína. Stopercentné sú aj Bystričanky

Piešťanské Čajky.
Piešťanské Čajky. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2025 o 21:19
ShareTweet0

Jednoznačný triumf si pripísali aj hráčky MBK Ružomberok.

BRATISLAVA. Basketbalistky Piešťanských Čajok a Slávie ŠKP Banská Bystrica sú naďalej stopercentné v najvyššej slovenskej súťaži.

Čajky zvíťazili v sobotňajšom zápase 5. kola nad ŠBK Šamorín 102:37. Pozíciu favoritiek potvrdili aj hráčky Banskej Bystrice, ktoré triumfovali nad Ivankou pri Dunaji 120:58.

Jednoznačný triumf si pripísali aj hráčky MBK Ružomberok, keď zdolali BK AS Trenčín 133:16.

Tipos extraliga žien - 5. kolo:

Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín 102:37 (50:22)

Najviac bodov: Moravčíková 19, Jakubceková 17, Schwarzová 16, Kraujunaité 13 - Pančuková 10, Slamová 9, Kononučenková 7

Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 120:58 (71:30)

Najviac bodov: Pinzanová 20, Simpsonová 19 (11 doskokov), Jarošová 18 - Piscová 17, Krajčírová 15, Šafáriková 8

MBK Ružomberok - BK AS Trenčín 133:16 (60:14)

Najviac bodov: Štefancová 31 (12 doskokov), Jackovecová 27 (16 doskokov), Kraislová 20, Mikovčáková 14 - Bučková 5, Ross-Barnesová 5 (11 doskokov)

Tabuľka Tipos Extraligy

Basketbal

Basketbal

    Piešťanské Čajky.
    Piešťanské Čajky.
    Piešťanské Čajky deklasovali súperky zo Šamorína. Stopercentné sú aj Bystričanky
    dnes 21:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Piešťanské Čajky deklasovali súperky zo Šamorína. Stopercentné sú aj Bystričanky