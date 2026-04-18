VIDEO: Orlando sa po triumfe predstaví v play-off. Curry s Warriors nebudú vo vyraďovačke

Jalen Green (4) oslavuje víťazstvo so spoluhráčom. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. apr 2026 o 07:40
ShareTweet0

Basketbalisti Phoenixu Suns sa predstavia v play off zámorskej NBA. V play in stretnutí o poslednú miestenku v rámci Západnej konferencie zvíťazili nad Golden State Warriors 111:96.

K triumfu prispel najvýraznejšie americký rozohrávač Jalen Green, autor 36 bodov.

Jeho tím si v prvom kole vyraďovačky zmeria sily s obhajcom titulu Oklahomou City Thunder.

VIDEO: Výkon Greena

Na Východe si posledné miesto vybojovali hráči Orlanda Magic, na domácej palubovke zdolali Charlotte Hornets 121:90.

Americký krídelník Paolo Banchero bol s 25 bodmi najlepším strelcom víťazného tímu. Súperom Orlanda bude nasadená konferenčná jednotka Detroit Pistons.

NBA - výsledky play in:

Orlando Magic - Charlotte Hornets 121:90

/Orlando postúpilo do play off/

Phoenix Suns - Golden State Warriors 111:96

/Phoenix postúpil do play off/

Basketbal

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Orlando sa po triumfe predstaví v play-off. Curry s Warriors nebudú vo vyraďovačke