VIDEO: Orlando sa po triumfe predstaví v play-off. Curry s Warriors nebudú vo vyraďovačke

Basketbalisti Phoenixu Suns sa predstavia v play off zámorskej NBA. V play in stretnutí o poslednú miestenku v rámci Západnej konferencie zvíťazili nad Golden State Warriors 111:96.
K triumfu prispel najvýraznejšie americký rozohrávač Jalen Green, autor 36 bodov.
Jeho tím si v prvom kole vyraďovačky zmeria sily s obhajcom titulu Oklahomou City Thunder.
Na Východe si posledné miesto vybojovali hráči Orlanda Magic, na domácej palubovke zdolali Charlotte Hornets 121:90.
Americký krídelník Paolo Banchero bol s 25 bodmi najlepším strelcom víťazného tímu. Súperom Orlanda bude nasadená konferenčná jednotka Detroit Pistons.
NBA - výsledky play in:
Orlando Magic - Charlotte Hornets 121:90
/Orlando postúpilo do play off/
Phoenix Suns - Golden State Warriors 111:96
/Phoenix postúpil do play off/