Slovan otočil v druhom polčase výsledok. Prievidza jasne postúpila do semifinále

Momentka zo zápasu BC Slovan Bratislava - Iskra Svit v 3. zápase štvrťfinále Tipos SBL. (Autor: BC Slovan Bratislava)
TASR|18. apr 2026 o 21:45
Slovan sa ujal v sérii vedenia 2:1 na zápasy.

Basketbalisti BC Prievidza postúpili v najkratšom možnom čase do semifinále Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL).

V sobotňajšom treťom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazili doma nad BC Komárno 75:73 (40:34). Ako nasadená štvorka tak vyradili piaty tím po základnej časti 3:0 na zápasy.

Slovan Bratislava zvládol tretí duel so Svitom 89:74, hoci po polčase prehrával doma 40:43.

Ujal sa tak vedenia v sérii 2:1 na zápasy. Tretí duel je na programe vo Svite v pondelok 20. apríla.

Tipos SBL - 3. zápasy štvrťfinále

BC Prievidza - BC Komárno 75:73 (40:34)

Najviac bodov: Reynolds 22, Bishop 18, Toussaint 11 - Stevenson 16, Wiggins 15, Ormiston 13, 2049 divákov

/konečný stav série: 3:0/

BC Slovan Bratislava - Iskra Svit 89:74 (40:43)

Najviac bodov: Howard 20 (16 doskokov), James 18 (15 doskokov), Medford a Szabó po 12 - Jackson 32, Rožánek 12, Dailey 10, 1417 divákov

/stav série: 2:1/

Pavúk play-off Tipos SBL

Basketbal

    Donovan Mitchell.
    Domov»Halové športy»Basketbal»Slovan otočil v druhom polčase výsledok. Prievidza jasne postúpila do semifinále