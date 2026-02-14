Veľké prekvapenie na úkor Levíc. Na palubovke Prievidze utrpeli jasnú porážku

Fotka zo zápasu BC Prievidza - Patrioti Levice.
Fotka zo zápasu BC Prievidza - Patrioti Levice. (Autor: BC Prievidza)
TASR|14. feb 2026 o 20:32
Úradujúci majster prehral tretí duel v sezóne.

Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili v 27. kole Tipos SBL nad Patriotmi Levice 96:69. Úradujúcemu majstrovi uštedrili tretiu prehru v tejto sezóne.

Tipos SBL 2025/26 – 27. kolo:

BC Prievidza – Patrioti Levice 96:69 (48:41)

Najviac bodov: Bishop a Reynolds po 16, Tolbert 15 – McGill a Kivimäki po 13, Solčánssky 11

BC Komárno – BC Slovan Bratislava 91:79 (44:50)

Najviac bodov: Gray 22 (10 doskokov), McKeithan 17, Wiggins 15 – Howard 20 (15 doskokov), James 16, Medford 12

BKM Mimel Lučenec – MBK Baník Handlová 78:72 (41:35)

Najviac bodov: Willet 25 (10 doskokov), Beaubrun 21, Boone 11 – Mclaughlin 20, Kováčik 15, Petráš 14

Spišskí Rytieri – Košice Wolves 80:72 (39:40)

Najviac bodov: Jefferson 22, Páleník 18, Kenney 17 (17 doskokov) – Gaffney 25, Wolfe 19, Halada 18

Tabuľka Tipos SBL

