Basketbalisti Prievidze prišli o víťaznú sériu, Levice odčinili zaváhanie z posledného kola

V úvodných dvoch súbojoch 12. kola Tipos Slovenskej basketbalovej ligy si odniesli víťazstva hosťujúce tímy.
Slovan Bratislava triumfoval na palubovke Spišských Rytierov 99:75, Komárno si získalo oba body za výhru po výsledku 83:79 z Lučenca.
Na čele zostávajú naďalej Levice, doma zdolali Svit 97:82.
Druhá Prievidza naopak zaváhala, v Nitre sa skončila jej trojzápasová víťazná séria po prehre 74:84.
Tipos SBL - 12. kolo:
Spišskí Rytieri - BC Slovan Bratislava 75:99 (42:57)
Najviac bodov: Jefferson 15, Hill 12, Kenney 11 (12 doskokov) - Stevenson 22, Medford 18, Watson 14
BKM Mimel Lučenec - BC Komárno 79:83 (40:37)
Najviac bodov: Beaubrun (16 doskokov), Beck a Yap po 17 - Mckeithan a Ormiston po 21, Lawrence 20
Patrioti Levice - Iskra Svit 97:82 (58:43)
Najviac bodov: McGill 22, Dorsey 16, Mawein 15 - Witt 20 (10 doskokov), Rožánek 15, Atwood a Jackson po 12
Nitra Blue Wings - BC Prievidza 84:74 (41:41)
Najviac bodov: Bolek 21, Ikpe 16 (12 doskokov), Underwood 12 - Tolbert 20, Toussaint 16, Alihodžič 10