Levice si idú po piaty titul v rade. V semifinále nedali Prievidzi žiadnu šancu

Hráči Patrioti Levice.
Hráči Patrioti Levice. (Autor: Patrioti Levice)
TASR, Sportnet|6. máj 2026 o 21:32
ShareTweet0

Patrioti ovládli semifinálovú sériu 4:0 na zápasy.

Tipos SBL - 4. zápas semifinále play-off

BC Prievidza - Patrioti Levice 66:77 (37:38)

najviac bodov: Tolbert 16, Toussaint 14, Davontrey 11 - McGill 17 (10 asistencií), Stuckman 17, Wesson 16

/stav série: 0:4, Levice postúpili/

Basketbalisti Levíc vyhrali v Prievidzi vo štvrtom semifinálovom zápase Tipos SBL 77:66 a postúpili do finále play-off.

V boji o piaty titul v rade čaká Patriotov úspešnejší zo série medzi Nitrou a Slovanom, ktorý momentálne vedie 3:1.

Pri stredajšej výhre Levíc zaznamenal double double so 17 bodmi a 10 asistenciami Američan Rickey McGill.

Pavúk play-off Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Hráči Patrioti Levice.
    Hráči Patrioti Levice.
    Levice si idú po piaty titul v rade. V semifinále nedali Prievidzi žiadnu šancu
    dnes 21:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Levice si idú po piaty titul v rade. V semifinále nedali Prievidzi žiadnu šancu