LeBron mal najviac bodov, no jeho Lakers padlo. Detroit zabránil veľkolepej otočke súpera

Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v úvodnom zápase semifinále Západnej konferencie play off NBA nad Los Angeles Lakers 108:90 a ujali sa vedenia v sérii.
V prvom semifinále na východe vyhral domáci Detroit nad Clevelandom 111:101.
Úradujúcich majstrov z Oklahomy potiahol Chet Holmgren, ktorý zaznamenal 24 bodov a dvanásť doskokov, úradujúci MVP súťaže Shai Gilgeous-Alexander zaťažil konto súpera 18 bodmi. Thunder zatiaľ v tohtoročnom play off neprehrali.
„Všetko sme súperovi na palubovke komplikovali. Majú dobrých hráčov a navyše dobrého trénera, čiže sa vedia pripraviť a plniť zápasový plán. Je to tak o tom, ako my dokážeme riešiť a robiť naše veci. V tomto smere si myslím, že sme to zvládli,“ uviedol pre oficiálny web súťaže Holmgren.
V drese LA nazbieral LeBron James 27 bodov, no bez stále absentujúceho Luku Dončiča nenašiel ani na piaty pokus v sezóne víťazný recept na súpera.
Najlepším strelcom Detroitu bol Cade Cunningham s 23 bodmi. Pistons viedli v tretej štvrtine už o 17 bodov, no Cavaliers sa dokázali dotiahnuť na rozdiel štyroch.
Detroit však v záverečnej časti obrat nedopustil a prerušil tak 12-zápasové čakanie v play off na úspech proti Cavaliers, ktorého štart sa datuje ešte k roku 2007.
Pistons tak zaznamenali vo „vyraďovačke“ štvrtý úspech za sebou, po úspešnom obrate v sérii s Orlandom dokázali víťazne vstúpiť do bojov s Clevelandom.
„Bolo to o našej fyzickosti. Chceme v tomto smere tímy ničiť, aby sa na každý útok natrápili a všetko si museli vybojovať. Je to však séria, nie je to len o jednom zápase.
Musíme pokračovať vo vyvíjaní tlaku, robiť to súperovi náročné. Je dôležité, že máme na to široký káder. Vďaka tomu vieme zostať agresívni a fyzickí,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Pistons J.B. Bickerstaff.
NBA - 2. kolo play-off:
Semifinále Východnej konferencie
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25)
Najviac bodov: Cunningham 23, Harris 20, Robinson 19 - D. Mitchell 23, Harden 22, Strus 19
/stav série: 1:0/
Semifinále Západnej konferencie
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18)
Najviac bodov: Holmgren 24 (12 doskokov), Gilgeous-Alexander a A. Mitchell po 18 - Le. James 27, Hačimura 18, Smart 12
/stav série: 1:0/