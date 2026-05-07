VIDEO: Hviezdny Wembanyama potiahol tím double-double. Knicks opäť zdolali súpera

Victor Wembanyama (1) sa teší z triumfu San Antonia.
Victor Wembanyama (1) sa teší z triumfu San Antonia. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. máj 2026 o 07:34
ShareTweet0

Spurs si napravili chuť po úvodnom domácom stretnutí.

Basketbalisti San Antonia si v nočnom zápase zámorskej NBA poradili s Minnesotou 133:95 a v semifinálovej sérii Západnej konferencie vyrovnali stav na 1:1.

Na východe triumfoval New York nad Philadelphiou 108:102, v semifinále vedie 2:0 na zápasy.

Spurs si napravili chuť po úvodnom domácom stretnutí, v ktorom podľahli Timberwolves 102:104. Lídrami boli 21-bodový Stephon Castle a hviezdny Victor Wembanyama, ktorý si pripísal double-double s 19 bodmi a 15 doskokmi.

Knicks doviedli k triumfu Jalen Brunson s 26 bodmi, OG Anunoby pridal ďalších 24 a Karl-Anthony Towns zaznamenal double-double s 20 bodmi a 10 doskokmi.

Za Sixers pre zranenie neštartoval hviezdny Joel Embiid.

NBA - 2. kolo play-off

Semifinále Východnej konferencie

New York Knicks - Philadelphia 76ers 108:102

/stav série: 2:0/

Semifinále Západnej konferencie

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 133:95

/stav série: 1:1/

Pavúk play-off NBA

Basketbal

Basketbal

    Victor Wembanyama (1) sa teší z triumfu San Antonia.
    Victor Wembanyama (1) sa teší z triumfu San Antonia.
    VIDEO: Hviezdny Wembanyama potiahol tím double-double. Knicks opäť zdolali súpera
    dnes 07:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Hviezdny Wembanyama potiahol tím double-double. Knicks opäť zdolali súpera