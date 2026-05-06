Dončič zrejme nepomôže Lakers do konca play-off, problémy má aj Embiid

Basketbalisti Los Angeles Lakers budú musieť play off zámorskej NBA zrejme dohrať bez svojej hviezdy Luku Dončiča.
Dvadsaťsedemročný Slovinec sa v stredu vyjadril k zraneniu stehenného svalu, pre ktoré chýba už štyri týždne.
„Jednoducho robím všetko, čo môžem. Každý deň. Lekár mi po prvej magnetickej rezonancii povedal, že to potrvá osem týždňov. Momentálne sa pozerám len zo dňa na deň. Každý deň sa cítim lepšie,“ povedal Dončič v krátkom vyhlásení pred prítomnými novinármi.
Zranenie sa objavilo začiatkom apríla a Dončič by sa tak mal vrátiť až v júni.
Rozohrávač, ktorý začiatkom roka 2025 prestúpil v rámci veľkolepej výmeny z Dallasu Mavericks do Lakers, však zrejme veľa času na návrat nemá. Jeho tím okolo LeBrona Jamesa prehráva v semifinále Západnej konferencie s obhajcom titulu Oklahoma City Thunder 0:1.
Favorit by mohol sériu ukončiť už začiatkom budúceho týždňa. Postup Lakers bez kľúčového hráča Dončiča by bol prekvapivý, ako aj triumf 4:2 v predošlej fáze nad Houstonom Rockets. Informácie priniesla agentúra DPA.
Zranený je aj Joel Embiid, ktorý vynechá druhý zápas semifinále Východnej konferencie zámorskej NBA. Philadelphii 76ers bude chýbať v dueli proti New Yorku Knicks pre vyvrtnutý pravý členok a bolesť pravého bedra.
Philadelphia zaradila svojho pivota na zoznam zranených niekoľko hodín pred duelom, do ktorého vstupuje za stavu 0:1 na zápasy.
Embiid sa v prvom zápase, v ktorom Knicks zvíťazili jasne 137:98, trápil a odohral len krátky čas.
Hostia opakovane využívali jeho nedostatočnú pohyblivosť na vytváranie voľných streleckých pozícií. Informácie priniesla agentúra AP.