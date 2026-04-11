VIDEO: Atlanta si zaistila účasť v play-off. Zostáva už iba jedno voľné miesto

Nickeil Alexander-Walker
Nickeil Alexander-Walker
TASR|11. apr 2026 o 07:28
Hawks spečatili postup triumfom nad Clevelandom.

Basketbalisti Atlanty Hawks postúpili priamo do play-off NBA. V predposledný hrací deň základnej časti zvíťazili v noci na sobotu doma nad Clevelandom 124:102.

Portland si v dôležitom súboji tabuľkových susedov na play in pozíciách poradil s Los Angeles Clippers 116:97 a preskočil svojho súpera na 8. priečku Západnej konferencie.

Pred posledným hracím dňom je tak známych 11 z 12 priamo postupujúcich tímov do bojov o titul a všetkých 20 účastníkov vyraďovacej časti. Zostáva iba jedno neznáme meno priamo postupujúceho do play-off vo Východnej konferencii.

Rozhodne sa po dni voľna v noci na pondelok, kedy bude v akcii opäť všetkých 30 tímov súťaže.

NBA - výsledky:

Atlanta - Cleveland 124:102

Charlotte - Detroit 100:118

Washington - Miami 117:140

Boston - New Orleans 144:118

Indiana - Philadelphia 94:105

New York - Toronto 112:95

Chicago - Orlando 103:127

Milwaukee - Brooklyn 125:108

San Antonio - Dallas 139:120

Denver - Oklahoma City 127:107

Houston - Minnesota 132:136

Utah - Memphis 147:101

Portland - Los Angeles Clippers 116:97

Sacramento - Golden State 124:118

Los Angeles Lakers - Phoenix 101:73

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


t

    Nickeil Alexander-Walker
    Nickeil Alexander-Walker
    VIDEO: Atlanta si zaistila účasť v play-off. Zostáva už iba jedno voľné miesto
