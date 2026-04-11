VIDEO: Atlanta si zaistila účasť v play-off. Zostáva už iba jedno voľné miesto

Basketbalisti Atlanty Hawks postúpili priamo do play-off NBA. V predposledný hrací deň základnej časti zvíťazili v noci na sobotu doma nad Clevelandom 124:102.
Portland si v dôležitom súboji tabuľkových susedov na play in pozíciách poradil s Los Angeles Clippers 116:97 a preskočil svojho súpera na 8. priečku Západnej konferencie.
Pred posledným hracím dňom je tak známych 11 z 12 priamo postupujúcich tímov do bojov o titul a všetkých 20 účastníkov vyraďovacej časti. Zostáva iba jedno neznáme meno priamo postupujúceho do play-off vo Východnej konferencii.
Rozhodne sa po dni voľna v noci na pondelok, kedy bude v akcii opäť všetkých 30 tímov súťaže.
NBA - výsledky:
Atlanta - Cleveland 124:102
Charlotte - Detroit 100:118
Washington - Miami 117:140
Boston - New Orleans 144:118
Indiana - Philadelphia 94:105
New York - Toronto 112:95
Chicago - Orlando 103:127
Milwaukee - Brooklyn 125:108
San Antonio - Dallas 139:120
Denver - Oklahoma City 127:107
Houston - Minnesota 132:136
Utah - Memphis 147:101
Portland - Los Angeles Clippers 116:97
Sacramento - Golden State 124:118
Los Angeles Lakers - Phoenix 101:73
