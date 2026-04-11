Prievidza dokázala doma uspieť. Po dráme sa tešila aj Nitra proti Lučencu

Domáce tímy zvíťazili v sobotňajších prvých zápasoch štvrťfinále play off Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Nitra Blue Wings si po dráme poradili s BKM Mimel Lučenec 75:73, Prievidza zdolala Komárno 85:71.
Štvrťfinále sa hra na tri víťazné duely. V Lučenci je ďalšie stretnutie na programe v utorok 14. apríla o 19.00 h, v Komárne sa bude hrať o deň neskôr v rovnakom čase.
Tipos SBL - 1. zápasy štvrťfinále
Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec 75:73 (39:31)
Najviac bodov: Bailey 17, Horvath a Jones po 15 - Willett 25 (15 doskokov), Boone 21, Beaubrun 11
/stav série: 1:0/
BC Prievidza - BC Komárno 85:71 (46:39)
Najviac bodov: Thomas 23, Bishop 21, Reynolds 16 - Stevenson 17, Gray 15, Orniston a Volárik po 12
/stav série: 1:0/