Prievidza dokázala doma uspieť. Po dráme sa tešila aj Nitra proti Lučencu

Momentka zo zápasu BC Prievidza - BC Komárno. (Autor: BC Prievidza)
TASR|11. apr 2026 o 21:09
Domáce tímy zvíťazili v sobotňajších prvých zápasoch štvrťfinále play off Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Nitra Blue Wings si po dráme poradili s BKM Mimel Lučenec 75:73, Prievidza zdolala Komárno 85:71.

Štvrťfinále sa hra na tri víťazné duely. V Lučenci je ďalšie stretnutie na programe v utorok 14. apríla o 19.00 h, v Komárne sa bude hrať o deň neskôr v rovnakom čase.

Tipos SBL - 1. zápasy štvrťfinále

Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec 75:73 (39:31)

Najviac bodov: Bailey 17, Horvath a Jones po 15 - Willett 25 (15 doskokov), Boone 21, Beaubrun 11

/stav série: 1:0/

BC Prievidza - BC Komárno 85:71 (46:39)

Najviac bodov: Thomas 23, Bishop 21, Reynolds 16 - Stevenson 17, Gray 15, Orniston a Volárik po 12 

/stav série: 1:0/

Pavúk play-off Tipos SBL

Basketbal

