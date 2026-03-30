VIDEO: Boston si zaistil miesto v play-off. K dôležitej výhre ho potiahol Tatum

TASR|30. mar 2026 o 08:24
Celtics triumfovali na palubovke Hornets.

Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Charlotte Hornets 114:99 a ako štvrtý tím si zaistili miestenku do play-off.

Spolu s druhým tímom Východnej konferencie má istotu účasti aj prvý Detroit a na západe Oklahoma a San Antonio. Boston potiahol k víťazstvu Jayson Tatum, ktorý nazbieral 32 bodov, osem asistencií a päť doskokov.

Úradujúci šampióni z Oklahoma City Thunder zvíťazili nad New Yorkom Knicks 111:100. Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 30 bodov, Jalen Williams pridal 22 b. Los Angeles Clippers zvíťazili nad Milwaukee 127:113 a sériu výhier natiahli na päť duelov.

Turecký pivot Alperen Sengun zaznamenal 36 bodov a 14 doskokov a pomohol k vysokej výhre Houstonu nad New Orleans 134:102. Brooklyn zdolal Sacramento 116:99 a ukončil desaťzápasovú sériu prehier.

NBA - výsledky (30. marec):

Milwaukee - LA Clippers 113:127

Indiana - Miami 135:118

Brooklyn - Sacramento 116:99

Charlotte - Boston 99:114

Portland -Washington 123:88

Toronto - Orlando 139:87

New Orleans - Houston 102:134

Oklahoma - NY Knicks 111:100

Denver - Golden State 116:93

