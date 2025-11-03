VIDEO: Thunder pokračuje v ideálnom vstupe do sezóny, žiarila hlavná hviezda. Spurs prišli o sériu

NEW YORK. Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder zvíťazili aj vo svojom siedmom zápase novej sezóny NBA. Úradujúci šampióni si v noci na pondelok poradili s New Orleans Pelicans 137:106 a ako jediný tím súťaže zostávajú bez prehry.
O stopercentnú bilanciu prišlo San Antonio, ktoré prehralo na palubovke Phoenixu 118:130, a aj Chicago, Bulls podľahli domácim New York Knicks 116:128.
„Vedeli o všetkom, čo sme sa snažili spraviť. Bol to pre nás náročný zápas. Musíme sa pripraviť na to, že náš ďalší súper si z tohto zápasu určite niečo zoberie,“ citovala agentúra AP Victora Wembanyamu po prvej prehre Spurs.
Dvadsaťjedenročnému Francúzovi sa nedarilo, získal len deväť bodov, keď premenil iba štyri zo 14 streleckých pokusov z poľa.
Thunder opäť potiahol Shai Gilgeous-Alexander, najužitočnejší hráč minulej sezóny aj finále pomohol k víťazstvu 30 bodmi.
Oklahoma City uspela aj bez Luguentza Dorta (choroba), Cheta Holmgrena (zranenie v dolnej časti tela) a Jalena Williamsa (po operácii zápästia). „Pelikánom“ nestačilo k úspechu ani 20 bodov Ziona Williamsona.
Hráči Los Angeles Lakers vybojovali tretie víťazstvo za sebou, keď zdolali Miami Heat 130:120. Domáci Luka Dončič dosiahol triple double za 29 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií.
NBA - výsledky (3. november):
Oklahoma City - New Orleans 137:106
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 30, Wiggins 15, Hartenstein 14 (14 doskokov) - Williamson 20, Murphy 19, Fears 16
Brooklyn - Philadelphia 105:129
Najviac bodov: Thomas 29, Claxton 19, Porter 17 (17 doskokov) - Oubre 29, Maxey 26, Grimes 22 (13 asistencií)
Cleveland - Atlanta 117:109
Najviac bodov: Mitchell 37, Hunter a Tyson po 18 - Johnson 23 (13 doskokov), Daniels 18, Alexander-Walker 16
Charlotte - Utah 126:103
Najviac bodov: Bridges 29, Knueppel 24, Diabate 17 (12 doskokov) - Markkanen 29, George 25, Hendricks 14
Toronto - Memphis 117:104
Najviac bodov: Barrett 27, Ingram 26, Barnes 19 (12 doskokov) - Jackson 20, Aldama 15, Landale a Williams po 14
New York - Chicago 128:116
Najviac bodov: Brunson 31, Anunoby 21, Towns 20 (15 doskokov) - Giddey 23 (12 doskokov a 12 asistencií), Vučevič 17 (14 doskokov), Jones 15
Phoenix - San Antonio 130:118
Najviac bodov: Booker 28, Allen a Dunn po 17 - Castle 26, Johson 19, Barnes 13
Los Angeles Lakers - Miami 130:120
Najviac bodov: Dončič 29 (11 doskokov a 20 asistencií), Reaves 26 (11 asistencií), LaRavia 25 - Jaquez 31, Adebayo a Larsson po 17
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: