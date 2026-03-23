VIDEO: Jokič režiroval triumf Denveru. Minnesota si zaistila postup do play-off

Basketbalisti Minnesoty zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA na palubovke Bostonu 102:92.
Pri absencii hviezdneho Anthonyho Edwardsa Timberwolves potiahol Bones Hyland s 23 bodmi.
Minnesota si zlepšila bilanciu na 44-28 a v tabuľke Západnej konferencie zostala na šiestom mieste zaručujúcom priamy postup do osemfinále.
Denver zdolal Portland 128:112, svojím 35. triple-double v sezóne triumf režíroval Nikola Jokič.
Srbský pivot zaznamenal 22 bodov a 14 doskokov i asistencií. Nuggets majú rovnakú bilanciu ako Minnesota a sú piati.
Šiestu výhru v rade zaznamenali hráči New Yorku Knicks, ktorých k triumfu 145:113 nad Washingtonom Wizards potiahol Karl-Anthony Towns s 26 bodmi a 16 doskokmi.
Tímu z hlavného mesta nepomohlo ani sedem trojok a 25 bodov Jadena Hardyho a utrpeli 16. prehru v sérii.
Po piatich zaváhaniach našli cestu k triumfu basketbalisti Phoenixu. Suns zdolali Toronto Raptors 120:98, najmä vďaka 25 bodom Devina Bookera.
Pre kanadský tím išlo o druhú prehru v rade, no v tabuľke Východnej konferencie sú naďalej na 5. mieste.
S bilanciou 39-31 sa však ich náskok na dvojicu Atlanta Hawks a Philadelphia 76ers zmenšil.
NBA - pondelok, 23. marec
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19)
Najviac bodov: Jokič (14 doskokov a asistencií) a Murray po 22, Johnson 19 - Avdija 23 (14 asistencií), Clingan 18 (13 doskokov), Camara a R. Williams po 16
Sacramento Kings - Brooklyn Nets 126:122 (30:34, 27:28, 28:20, 41:40)
Najviac bodov: Monk 32, Raynaud 22 (10 doskokov), Carter 16 - Saraf 22, Smith a Z. Williams 18
New York Knicks - Washington Wizards 145:113 (32:27, 36:25, 37:29, 40:32)
Najviac bodov: Towns 26 (16 doskokov), Brunson 23, Hart 16 - Hardy 25, Gill 18, Carrington 14
Boston Celtics - Minnesota Timberwolves 92:102 (23:14, 21:33, 33:29, 15:26)
Najviac bodov: Brown 29, Tatum 16 bodov (11 doskokov), White 15 - Hyland 23, McDaniels 19, Dosunmu 17
Phoenix Suns - Toronto Raptors 120:98 (34:20, 32:28, 31:21, 23:29)
Najviac bodov: Booker 25, Green 20, Gillespie 16 - Barnes 17, Barrett a Walter po 13
