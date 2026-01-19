VIDEO: Durant prekonal nemeckú legendu. Pred ním je len pätica najlepších hráčov v histórii

Kevin Durant (7) v drese Houstonu.
Kevin Durant (7) v drese Houstonu. (Autor: TASR/AP)
19. jan 2026 o 08:36
Štvornásobný olympijský víťaz má teraz 31.562 bodov.

Basketbalista Kevin Durant sa posunul na šieste miesto historickej tabuľky strelcov NBA. Hviezdny kanonier predstihol Nemca Dirka Nowitzkého v nedeľňajšom stretnutí, v ktorom Houston vyhral nad New Orleans 119:110.

Durant v zápase, v ktorom Rockets proti najslabšiemu celku ligy viedli až o 19 bodov, nastrieľal 18 bodov. Pätnásť sekúnd pred koncom premenil dva trestné hody, čím predstihol Nowitzkého. Štvornásobný olympijský víťaz má teraz 31.562 bodov a na piateho Michaela Jordana mu ich chýba 730.

"Byť pred Dirkom, ku ktorému som vzhliadol a ktorý patril k mojim idolom… Je to vážne neskutočné. Chcem pokračovať v tom, čo robím, šplhať ďalej nahor a uvidíme, na čo to bude stačiť, "uviedol Durant, ktorému po stretnutí gratulovali nielen diváci aplausom, ale v špeciálnom videu tiež Nowitzki.

VIDEO: Durant prekonal Nowitzkého

Durant predtým v tomto ročníku predstihol Wilta Chamberlaina, ktorý zakončil kariéru s 31.419 bodmi. Pred Jordanom sú ďalej Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar a LeBron James, ktorý má na prvej priečke 42.727 bodov. Z ďalších aktívnych hráčov je deviaty James Harden s 28.667 bodmi.

Kľúčovým mužom Houstonu bol v nedeľňajšom dueli Jabari Smith Jr., ktorý nazbieral 32 bodov. Pivot Alperen Sengün ich pridal 21 a Amen Thompson 20. New Orleans prehralo po ôsmy raz z posledných 10 zápasov Nestačilo mu 21 bodov Treya Murphyho alebo 20 bodov Ziona Williamsona.

Hráči Los Angeles Lakers zvíťazili nad Torontom Raptors 110:93. Výrazný podiel na tom mala trojica Deandre Ayton, Luka Dončič a LeBron James. Prvý menovaný dosiahol 25 bodov, ku ktorým pridal aj 13 doskokov.

Rovnaký počet bodov nazbieral aj Dončič, o bod menej mal James. Kalifornčania zdolali kanadský klub vo vzájomnej konfrontácii siedmy raz za sebou.

NBA - pondelok, 19. január

Memphis - Orlando 126:109

Houston - New Orleans 119:110

Chicago - Brooklyn 124:102

Denver - Charlotte 87:110

Sacramento - Portland 110:117

Los Angeles Lakers - Toronto 110:93

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

