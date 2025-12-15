VIDEO: Lakers uspeli po chaotickom závere. Curry zaznemanal takmer 50 bodov

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA na palubovke Phoenixu Suns 116:114.
Hostí potiahol najvýraznejším spôsobom k 18. tohtosezónnemu úspechu slovinský rozohrávač Luka Dončič, autor 29 bodov, troch doskokov a šiestich asistencií.
Chaotický záver s víťazným koncom
Lakers stratili 20-bodové vedenie, ale v chaotickom závere si napokon vybojovali triumf. Domáci Dillon Brooks poslal trojkou svoj tím do vedenia 114:113, no hneď na to ho rozhodcovia vylúčili po kontakte s LeBronom Jamesom.
Z troch trestných hodov premenil dva a keďže pokus Graysona Allena si nenašiel cestu do koša, tak z toho bola výhra hostí. „Dončič mal hádzať trestný hod za technickú chybu. Kľúčom k zápasu bol prínos lavičky, hlavne v druhom polčase. Títo hráči nám pomohli k tomu, aby sme získali vedenie.
Chalani si navzájom pomáhali. Prial by som si radšej, keby to neskončilo rozdielom útoku. Vyhrať škaredším spôsobom je vlastne fajn, pretože to znamená, že sme si to vybojovali,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Lakers JJ Redick.
Pelicans len s druhou výhrou vonku
Tabuľkovo najhoršie postavený tím Západnej konferencie New Orleans Pelicans zaznamenal len druhú vonkajšiu výhru v aktuálnom ročníku, nad Chicagom Bulls triumfoval 114:104.
K úspechu pomohol 18 bodmi navrátilec do zostavy Zion Williamson. „Pelikáni“ sa po sedemzápasovej šnúre prehier snažia výsledkovo zdvihnúť.
„Bol som v celkom dobrom rytme, ale na konci dňa som rád, že sme získali víťazstvo. Zápasový plán bol taký, že som mohol byť na palubovke v koncovke a moje telo bolo pripravené na určitú porciu minút v štvrtine,“ vyjadril sa Williamson pre ESPN.
Curry žiaril pri prehre Warriors
Stephen Curry pokračuje po návrate do zostavy Golden State vo veľkých výkonoch, ale ani jeho 48 bodov nestačilo na úspech proti Portlandu. Trail Blazers si totiž ustrážili domácu palubovku, keď zvíťazili 135:131. Rozohrávač Warriors stanovil 12 úspešnými pokusmi za tri body nové ligové maximum v aktuálnom ročníku.
„Pekná dlhovekosť a uznanie. Radšej by som síce vyhral, ale keď urobíte čokoľvek a historicky vás dajú do porovnania s istými menami, tak to rozhodne niečo znamená,“ uviedol Curry na margo prekonania ďalšieho rekordu NBA.
Pre reprezentanta USA to bolo 45. stretnutie po prekonaní hranice 30 rokov, v ktorom zaznamenal 40 a viac bodov. Doterajším rekordérom bol Michael Jordan so 44 duelmi.
NBA - výsledky:
Indiana - Washington 89:108 (32:31, 15:27, 19:23, 23:27)
Najviac bodov: Mathurin 15, Huff 13, Walker 12 - Bagley 23 (14 doskokov), McCollum 18, Johnson 14
Cleveland - Charlotte 111:119 pp (29:33, 18:24, 32:31, 32:23 - 0:8)
Najviac bodov: Garland 26, Mitchell 17, Tyson 16 (13 doskokov) - Knueppel 29, Miller 25 (13 doskokov), Bridges 20 (10 doskokov)
Atlanta - Philadelphia 120:117 (39:29, 20:26, 35:36, 26:26)
Najviac bodov: Daniels 27 (10 asistencií), Okongwu 20 (15 doskokov), Krejčí 19 - George 35, Edgecombe 26, Embiid 22 (14 doskokov)
Brooklyn - Milwaukee 127:82 (37:25, 28:23, 34:23, 28:11)
Najviac bodov: Dëmin 17, Clowney 16, Martin 14 - Trent 20, Kuzma 13, Rollins 11
Chicago - New Orleans 104:114 (26:21, 21:31, 28:24, 29:38)
Najviac bodov: White 20, Huerter 16, Vučevič 12 - Fears a Murphy (10 doskokov) po 20, Williamson 18
Minnesota - Sacramento 117:103 (20:27, 31:25, 37:32, 29:19)
Najviac bodov: Randle 24 (10 doskokov), McDaniels 21, Reid 20 (11 doskokov) - Achiuwa, DeRozan a Schröder po 17
Phoenix - LA Lakers 114:116 (36:31, 26:31, 15:24, 37:30)
Najviac bodov: Booker 27, Williams 20, Brooks 18 - Dončič 29, James 26, Ayton 20 (13 doskokov)
Portland - Golden State 136:131 (34:31, 27:31, 35:37, 40:32)
Najviac bodov: Grant a Sharpe po 35, Avdija 26 - Curry 48, Butler 16, Green 14
