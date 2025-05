Hviezda Knicks rozhodla o postupe tesne pred koncom. Jokiča a spol. čaká siedmy zápas

NEW YORK. Basketbalisti New Yorku Knicks postúpili do semifinále Východnej konferencie NBA. V noci na piatok zvíťazili v šiestom stretnutí 1. kola play-off na palubovke Detroitu Pistons 116:113 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy.

Na západe si rozhodujúci siedmy duel vynútili hráči Los Angeles Clippers, ktorí zdolali Denver Nuggets 111:105 a vyrovnali stav série na 3:3.