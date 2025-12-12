Milwaukee šokovalo favorita, Boston prišiel o víťaznú sériu. Houston zvládol tesnú koncovku

Basketbalisti Milwaukee zaskočili v NBA hráčov Bostonu a víťazstvom 116:101 v noci na piatok ukončili ich víťaznú sériu piatich duelov.
Zraneniami oslabení Bucks pritom neuspeli v desiatich z uplynulých dvanástich stretnutí.
V drese víťazov sa zaskvel Kyle Kuzma s 31 bodmi, Kevin Porter ho doplnil 18 bodmi, 13 asistenciami a 10 doskokmi. Celtics nestačilo 30 bodov Jaylena Browna.
Denver dominoval na palubovke Sacramenta 136:105 a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 2. priečka o 5,5 stretnutia za lídrom ligy Oklahomou City.
Houston zvládol koncovku s Los Angeles Clippers, zvíťazil 115:113 a je tretí o jeden duel za Denverom.
NBA - výsledky:
Houston - Los Angeles Clippers 115:113
Milwaukee - Boston 116:101
New Orleans - Portland 143:120
Sacramento - Denver 105:136
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia