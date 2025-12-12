Milwaukee šokovalo favorita, Boston prišiel o víťaznú sériu. Houston zvládol tesnú koncovku

Kevin Porter Jr. (7) v súboji s Derrickom Whiteom (9) v zápase NBA Milwaukee Bucks - Boston Celtics.
Kevin Porter Jr. (7) v súboji s Derrickom Whiteom (9) v zápase NBA Milwaukee Bucks - Boston Celtics. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. dec 2025 o 07:41
ShareTweet0

Celtics nestačilo 30 bodov Jaylena Browna.

Basketbalisti Milwaukee zaskočili v NBA hráčov Bostonu a víťazstvom 116:101 v noci na piatok ukončili ich víťaznú sériu piatich duelov.

Zraneniami oslabení Bucks pritom neuspeli v desiatich z uplynulých dvanástich stretnutí.

V drese víťazov sa zaskvel Kyle Kuzma s 31 bodmi, Kevin Porter ho doplnil 18 bodmi, 13 asistenciami a 10 doskokmi. Celtics nestačilo 30 bodov Jaylena Browna.

Denver dominoval na palubovke Sacramenta 136:105 a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 2. priečka o 5,5 stretnutia za lídrom ligy Oklahomou City.

Houston zvládol koncovku s Los Angeles Clippers, zvíťazil 115:113 a je tretí o jeden duel za Denverom.

NBA - výsledky:

Houston - Los Angeles Clippers 115:113

Milwaukee - Boston 116:101

New Orleans - Portland 143:120

Sacramento - Denver 105:136

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

Basketbal

Basketbal

    Kevin Porter Jr. (7) v súboji s Derrickom Whiteom (9) v zápase NBA Milwaukee Bucks - Boston Celtics.
    Kevin Porter Jr. (7) v súboji s Derrickom Whiteom (9) v zápase NBA Milwaukee Bucks - Boston Celtics.
    Milwaukee šokovalo favorita, Boston prišiel o víťaznú sériu. Houston zvládol tesnú koncovku
    dnes 07:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Milwaukee šokovalo favorita, Boston prišiel o víťaznú sériu. Houston zvládol tesnú koncovku