VIDEO: Knicks sa držia v boji o play-off. Na domácej palubovke zdolali rivala

Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA nad Bostonom Celtics 112:106 a udržali sa v boji o druhé miesto vo Východnej konferencii. Tento úspech posunul New York v tabuľke o dve víťazstvá za svojho rivala.
Josh Hart k tomu pomohol 26 bodmi, Jalen Brunson pridal 25 bodov a zaznamenal aj 10 asistencií.
„Nerád o ňom hovorím niečo dobré, ale hral naozaj výborne,“ vtipkoval Brunsom na Hartovu adresu.
Neuveriteľne tesný boj je o posledné garantované miesta v play-off vo Východnej konferencii. Prvých šesť automaticky postúpi, tímy ktoré skončia na siedmom až desiatom mieste, budú budúci týždeň bojovať na turnaji o zvyšné.
Toronto získalo cenné víťazstvo 128:114 nad Miami a posunulo sa zo šiesteho na piate miesto. Raptors potiahol 38 bodmi Brandon Ingram. Naopak, nádeje na play-off vyprchávajú Philadelphii, tá prehrala 102:113 s Houstonom. Rockets si pripísali ôsme víťazstvo v rade.
Fanúšikovia na Západe nemali možnosť pozrieť si zápas medzi dvoma najväčšími hviezdami NBA uplynulého desaťročia, keďže Golden State Warriors nechali Stephena Curryho odpočívať zo zdravotných dôvodov.
Videli tak iba LeBrona Jamesa, ktorý pomohol Los Angeles Lakers k víťazstvu 119:103, Zaznamenal 26 bodov, 11 asistencií a 8 doskokov.
NBA - výsledky:
Toronto - Miami 128:114
Washington - Chicago 108:119
Brooklyn - Indiana 94:123
NY Knicks - Boston 112:106
Houston - Philadelphia 113:102
Golden State - LA Lakers 103:119
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: