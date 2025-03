VIDEO: Boston zastavil Lakers, žiaril Tatum. LeBron zápas nedohral

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu Celtics zdolali v noci na nedeľu v zámorskej NBA Los Angeles Lakers 111:101 a zastavili osemzápasovú víťaznú sériu súpera.

Jayson Tatum sa na výhre podieľal 40 bodmi, 12 doskokmi a ôsmimi asistenciami. Jaylen Brown si pripísal 31 bodov.

Hosťom sa zranil hviezdny LeBron James, ktorý odstúpil z hry vo štvrtej štvrtine. Podľa agentúry AFP si poranil slabiny. Boston dosiahol štvrtý triumf za sebou.

"Už som to zažil a viem, s akým druhom zranenia máme do činenia. Nemám z toho veľké obavy. Budem to posudzovať deň po dni a urobím všetky potrebné kroky na zotavenie," vyjadril sa k situácii 40-ročný krídelník.