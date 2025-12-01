Oklahomu potiahol MVP z predošlého play off. Krejčí strelil dôležitý kôš

Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Portlandu Trail Blazers 123:115 a dosiahli dvadsiaty triumf v 21 dueloch prebiehajúcej sezóny.
Pre úradujúcich šampiónov to bol zároveň dvanásty triumf v sérii.
Jedinú prehru v ročníku im pripravil začiatkom novembra práve Portland, ktorý vtedy vyhral tesne 121:119.
Blízko k prekvapeniu bol aj v pondelok, keď pred poslednou štvrtinou viedol 87:85, no favoriti si tentokrát záver postrážili.
Úradujúci MVP Shai Gilgeous-Alexander nazbieral 26 bodov a dvadsaťbodovú hranicu pokoril už v 93. zápase v sérii.
Dlhšiu mal v histórii iba legendárny Wilt Chamberlain, od októbra 1961 do januára 1963 mal takýchto duelov až 126 po sebe.
V drese Portlandu sa najviac darilo Denimu Avdijovi, ktorý dosiahol triple-double za 31 bodov, 19 doskokov a desať asistencií.
Hráči Atlanty Hawks zvíťazili nad Philadelphiou 76ers 142:134 po dvoch predĺženiach. Jalen Johnson nazbieral 41 bodov a 14 doskokov, Nickeil Alexander-Walker pridal 34 bodov.
Český reprezentant Vít Krejčí k tomu prispel piatimi bodmi, piatimi doskokmi a pridal asistenciu, dva zisky aj dva bloky za 26 minút na palubovke.
Krejčí tentoraz trafil jediný pokus, ale dôležitý – trojkou v tretej štvrtine znížil náskok domácich na šesť bodov.
VIDEO: Úspešný pokus Johnsona v predĺžení
Fanúšikov zaujal najmä svojou obranou a nútil hviezdy súpera robiť chyby. Prispel tak k tomu, že Atlanta otočila skóre a šesť minút pred koncom viedla 101:93.
Potom však išiel dole z ihriska a Hawks v poslednej minúte premrhali osembodové vedenie. Deväť sekúnd pred koncom vyrovnal trojkou Tyrese Maxey, najlepší strelec zápasu so 44 bodmi.
Za 76ers zaznamenal Tyrese Maxey 44 bodov, Joel Embiid sa vrátil po deväzápasovej pauze a nazbieral 18 bodov.
Payton Pritchard strelil 42 bodov, Jaylen Brown dosiahol triple-double za 19 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií a Boston Celtics vyhrali v Clevelande 117:115.
NBA - 1. december - výsledky:
Cleveland - Boston 115:117
NY Knicks - Toronto 116:94
Philadelphia - Atlanta 134:142 pp
Portland - Oklahoma City 115:123
Minnesota - San Antonio 125:112
Sacramento - Memphis 107:115
LA Lakers - New Orleans 133:121
Utah - Houston 101:129
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia