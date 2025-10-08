Domáce protstredie hralo dôležitú úlohu. Handlová ostala aj naďalej stopercentná

Basketbalisti MBK Baník Handlová.
TASR|8. okt 2025 o 20:07
Komárno zdolalo Lučenec.

BRATISLAVA. V treťom kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy využili domáce tímy výhodu vlastnej palubovky.

Handlová si bez výraznejších problémov poradila s Košicami 91:64, rovnako tak Slovan so Spišskými Rytiermi výsledkom 98:72. Komárno zdolalo Lučenec 97:84.

Tipos SBL - 3. kolo

MBK Baník Handlová - Košice Wolves 91:64 (42:30)

Najviac bodov: Deang 18, Láštic 13, Henson a Nikolič po 10 - Halada a Monček po 14, Carter-Hollinger 8

BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri 98:72 (45:34)

Najviac bodov: Abrhám a Medford po 18, Stevenson 16 - Jefferson 18, Hill, Kenney a Stevanovič po 13

BC Komárno - BKM Mimel Lučenec 97:84 (47:34)

Najviac bodov: Lawrence 17, Covington a Henry po 15 - Yap 21, Boone 18, Beaubrun 14 (13 doskokov)

Tabuľka Tipos SBL

    dnes 20:07
