Domáce protstredie hralo dôležitú úlohu. Handlová ostala aj naďalej stopercentná

BRATISLAVA. V treťom kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy využili domáce tímy výhodu vlastnej palubovky.
Handlová si bez výraznejších problémov poradila s Košicami 91:64, rovnako tak Slovan so Spišskými Rytiermi výsledkom 98:72. Komárno zdolalo Lučenec 97:84.
Tipos SBL - 3. kolo
MBK Baník Handlová - Košice Wolves 91:64 (42:30)
Najviac bodov: Deang 18, Láštic 13, Henson a Nikolič po 10 - Halada a Monček po 14, Carter-Hollinger 8
BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri 98:72 (45:34)
Najviac bodov: Abrhám a Medford po 18, Stevenson 16 - Jefferson 18, Hill, Kenney a Stevanovič po 13
BC Komárno - BKM Mimel Lučenec 97:84 (47:34)
Najviac bodov: Lawrence 17, Covington a Henry po 15 - Yap 21, Boone 18, Beaubrun 14 (13 doskokov)