Patrioti otočili zápas vo svoj prospech, po polčase prehrávali. Slovan zvíťazil v Handlovej

Hráči Patrioti Levice.
Hráči Patrioti Levice. (Autor: TASR)
TASR|25. okt 2025 o 20:51
ShareTweet0

Prievidza vyhrala hladko vo Svite.

BRATISLAVA. Basketbalisti úradujúceho slovenského majstra Patrioti Levice zvíťazili v 6. kole Tipos SBL na palubovke Nitry Blue Wings 91:75.

Po polčase prehrávali o štyri body, no v druhom dejstve otočili nepriaznivý vývoj a napokon triumfovali o 16 bodov. Hráči BC Slovan Bratislava uspeli na pôde MBK Baník Handlová 91:77.

﻿Tipos SBL - 6. kolo:

Nitra Blue Wings – Patrioti Levice 75:91 (39:35)

Najviac bodov: Underwood 26, Jones 18, Ikpe 14 – McGill 22, Carius 15, Wesson 14, 650 divákov

Košice Wolves – BC Komárno 92:88 (40:44)

Najviac bodov: Wolfe 23, Early 19, Halada 17 – Lawrence 21, Henry 20, Ormiston 16, 700 divákov

Istra Svit – BC Prievidza 68:87 (39:41)

Najviac bodov: Witt 17, Jackson 15, Watts 13 – Thomas 17, Reynolds 16, Tolbert 14, 620 divákov

MBK Baník Handlová – BC Slovan Bratislava 77:91 (38:40)

Najviac bodov: Deang 19, Nikolič 13, Henson 10 – Stevenson 30, Medford 19, Thornton 17, 500 divákov

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Hráči Patrioti Levice.
    Hráči Patrioti Levice.
    Patrioti otočili zápas vo svoj prospech, po polčase prehrávali. Slovan zvíťazil v Handlovej
    dnes 20:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Patrioti otočili zápas vo svoj prospech, po polčase prehrávali. Slovan zvíťazil v Handlovej