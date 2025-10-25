Patrioti otočili zápas vo svoj prospech, po polčase prehrávali. Slovan zvíťazil v Handlovej

BRATISLAVA. Basketbalisti úradujúceho slovenského majstra Patrioti Levice zvíťazili v 6. kole Tipos SBL na palubovke Nitry Blue Wings 91:75.
Po polčase prehrávali o štyri body, no v druhom dejstve otočili nepriaznivý vývoj a napokon triumfovali o 16 bodov. Hráči BC Slovan Bratislava uspeli na pôde MBK Baník Handlová 91:77.
Tipos SBL - 6. kolo:
Nitra Blue Wings – Patrioti Levice 75:91 (39:35)
Najviac bodov: Underwood 26, Jones 18, Ikpe 14 – McGill 22, Carius 15, Wesson 14, 650 divákov
Košice Wolves – BC Komárno 92:88 (40:44)
Najviac bodov: Wolfe 23, Early 19, Halada 17 – Lawrence 21, Henry 20, Ormiston 16, 700 divákov
Istra Svit – BC Prievidza 68:87 (39:41)
Najviac bodov: Witt 17, Jackson 15, Watts 13 – Thomas 17, Reynolds 16, Tolbert 14, 620 divákov
MBK Baník Handlová – BC Slovan Bratislava 77:91 (38:40)
Najviac bodov: Deang 19, Nikolič 13, Henson 10 – Stevenson 30, Medford 19, Thornton 17, 500 divákov