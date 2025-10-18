Levice nezaváhali ani v piatom kole. Trápenie Košíc pokračuje, prehrali s Prievidzou

Hráči Patrioti Levice počas zápasu 1. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Košice Wolves - Patrioti Levice.
Hráči Patrioti Levice počas zápasu 1. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Košice Wolves - Patrioti Levice. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2025 o 21:09
ShareTweet0

Košičania prehrali všetkých päť doterajších zápasov.

BRATISLAVA. Hráči Levíc zvíťazili v sobotňajšom zápase 5. kola Tipos Slovenskej basketbalovej ligy na palubovke MBK Baník Handlová 94:77. Obhajcovia titulu sú naďalej stopercentní, keď zvíťazili vo všetkých troch doterajších zápasoch.

Z triumfu sa v sobotu tešili aj hráči Prievidze, ktorí zvíťazili nad posledným tímom tabuľky Wolves Košice 90:79. Košičania prehrali všetkých päť doterajších zápasov.

﻿Tipos SBL - 5. kolo:

MBK Baník Handlová - Patrioti Levice 77:94 (36:59)

Najviac bodov: Henson 15, Deang 12, Sljivančanin 11 (12 doskokov), Gutalj 10 - McGill 20, Wesson 16, Dorsey 14, Carius 12

BC Prievidza - Košice Wolves 90:79 (44:34)

Najviac bodov: Hlivák 20, Tolbert 17 (10 doskokov), Reynolds 15, Toussaint 12 - Rupert 24 (12 doskokov), Halada 20, Monček 17

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Piešťanské Čajky.
    Piešťanské Čajky.
    Piešťanské Čajky deklasovali súperky zo Šamorína. Stopercentné sú aj Bystričanky
    dnes 21:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Levice nezaváhali ani v piatom kole. Trápenie Košíc pokračuje, prehrali s Prievidzou