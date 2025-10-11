Slovan dominoval na palubovke Košíc, Handlová zvíťazila vo Svite po veľkej dráme

Basketbalisti Slovana (Autor: TASR)
TASR|11. okt 2025 o 21:54
Bratislavčania si pripísali tretí triumf v sezóne.

BRATISLAVA. Basketbalisti Baníka Handlová sú aj po 4. kole v Tipos SBL bez prehry. Vo Svite však zvíťazili iba o jediný bod 82:81.

Rozhodujúci dvojbodový kôš premenil štyri sekundy pred klaksónom Marko Gutalj.

Nitra zvíťazila v regionálnom derby nad Komárnom 79:65 a pripísala si tretí triumf v sérii. Tretie víťazstvo v sezóne získal aj Slovan Bratislava, ktorý dominoval v Košiciach 93:69.

﻿Tipos SBL - 4. kolo:

Spišskí Rytieri - BC Prievidza 77:82 (36:51)

najviac bodov: Jefferson 28, Kenney 15, Hill a Páleník po 10 - Davontrey 23, Tolbert 17, Reynolds 14, 700 divákov

Košice Wolves - BC Slovan Bratislava 69:93 (32:52)

najviac bodov: Monček 14, Early 13, Halada 12 - Radovanovič 16, Szabó 14, Kovačevič 13

VIDEO: Asistent trénera Košíc hodnotí zápas

VIDEO: Tréner Slovana hodnotí zápas

Iskra Svit - MBK Baník Handlová 81:82 (43:44)

najviac bodov: Witt 19, Watts 16, Jackson 13 - Šljivančanin 20, Deang 18, Nikolič 11, 660 divákov

Nitra Blue Wings - BC Komárno 79:65 (44:24)

najviac bodov: Jones 19, Underwood 18, Belikov 17 - Ormiston 18, Lawrence 16, Henry 15, 500 divákov

Tabuľka Tipos SBL

    Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková
    Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková
    Slávia deklasovala Šamorín rozdielom triedy, vysokú výhru dosiahol aj Ružomberok
    dnes 22:30
