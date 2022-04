Piešťany sa dočkali. Získali prvý basketbalový titul

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Teším sa, super. Je to obrovská radosť. Celé to opadlo, nervozita bola obrovská, dá sa povedať, že od soboty večera. Veľmi sa z toho teším. Teším sa hlavne pre tento klub, prezidenta klubu, Bronislavu Borovičkovú a Tomáša Horkého. To, ako sa pre tento klub obetujú, zaslúžili si to."

Ke'Shunan Jamesová, hráčka Piešťan: "Niečo úžasné. Teším sa za každého a som nesmierne rada, že som mohla byť tohto súčasťou. Je vo mne mnoho emócií, za to som po zisku majstrovského titulu rada."

Matea Tadičová, hráčka Piešťan: "Kvôli majstrovskému titulu som sem prišla a vracala som sa. Piešťany sú mojím druhým domovom. Som rada, že konečne mám zlato. V prvom roku nás zastavil koronavírus, v druhom sme prehrali v piatom finálovom zápase. Teší ma, že sa to podarilo a ešte k tomu doma. Užívam si to."

Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Myslím si, že sme prišli nastavení dobre. Podľa mňa sme hrali dobre. Keď sme viedli o štyri body v druhej štvrtine, tak tretíkrát po sebe sa zopakovalo, že sme mohli ísť do trháku, ale sami sme sa začali skladať chybami. Súpera sme opäť posadili na koňa a išiel do dvojbodového vedenia na polčas. V druhom polčase sa to hodnotí veľmi jednoducho, s 15 bodmi za polčas nemôžete pomýšľať na víťazstvo vo finále."