Spurs pred zápasom v Portlande riešia kľúčovú otázku. Bude Wembanyama pripravený?

Victor Wembanyama (1). (Autor: TASR/AP)
TASR|23. apr 2026 o 23:02
Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama zo San Antonia Spurs vycestuje s tímom do Portlandu na tretí zápas série 1. kola play off zámorskej NBA.

Podľa trénera Mitcha Johnsona sa po otrase mozgu z druhého duelu naďalej riadi zdravotnými protokolmi a jeho štart je stále otázny.

Najlepší defenzívny hráč súťaže spadol nekontrolovane na tvár po faule Jruea Holidaya. Incident sa odohral počas druhej štvrtiny a 22-ročný Francúz sa už do duelu nevrátil.

Wembanyama sa objavil na stredajšom aj štvrtkovom tréningu, no stále sa nemohol do cvičení zapojiť. Protokol mu dovoľuje pomaly opäť začať s fyzickou aktivitou, avšak jeho stav musia pravidelne posudzovať lekári.

Spurs sa v Portlande predstavia v noci na sobotu, stav série je vyrovnaný 1:1.

