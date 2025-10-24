V NBA odohral už viac ako tisíc zápasov. Veterán Jordan má nový tím

Na konte má jeden titul s Denverom.

NEW ORLEAANS. Americký basketbalista DeAndre Jordan sa v piatok stal novou posilou tímu NBA New Orleans Pelicans.

Nový zamestnávateľ 37-ročného pivota tak zareagoval na zranenia Kevona Looneyho a Yvesa Missiho.

Americký veterán nastúpil doposiaľ na 1111 zápasov NBA. Svoj jediný titul získal s Denverom Nuggets v roku 2023, raz sa mu podarilo dostať sa aj do All-Star tímu NBA (2017).

Na Pelicans čakal v noci z piatka na sobotu otvárací domáci duel v rámci novej sezóny. Po prehre na palubovke Memphisu v úvodnom kole si zmerajú sily so San Antonio Spurs. Jordan sa už pripojil k tímu a očakáva sa, že bude k dispozícii.

