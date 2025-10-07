Z divokého trénera sa stal unikát. Madzin: Chceme hrdo reprezentovať slovenský basketbal

BRATISLAVA. Nemá ani štyridsať a už sa radí k najlepším. Michal Madzin sa stal prvým trénerom, ktorý doviedol slovenské basketbalové mužstvo do prestížnej Ligy majstrov.
Patrioti Levice vyzvú v stredu o 18.00 (vysiela NovaSport1) v prvom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov maďarského šampióna Szolnoki Olajbányász.
„Prežívame veľmi príjemné obdobie. Ešte stále sa stretávame s ľudmi, ktorí nás vidia po prvýkrát od postupu do Ligy majstrov a gratulujú nám. Je to skvelé, ale potrebujeme sa hlavou sústrediť na veci, ktoré nás čakajú," tvrdí Madzin pre Sportnet.
Bol divoký a prchký
Do Levíc zamieril ako hlavný tréner v roku 2019. Vtedy mal len 33 rokov. „Keď prišiel, bol divoký a prchký," tvrdil o ňom manažér Patriotov Ladislav Garaj.
Trénersky dospel. Na lavičke nerobí veľké scény. V slovenskej lige patrí medzi koučov s najmenším počtom technických chýb.
S Levicami vyhral štyri slovenské tituly v rade. Niečo také sa jedinému trénerovi v ére samostatnosti Slovenska ešte nepodarilo.
V tejto sezóne sa mu podaril ďalší nevídaný úspech, keď dostal Patriotov do Ligy majstrov. Ich prvým súperom bude deväťnásobný maďarský šampión Szolnoki Olajbányász, ktorý v máji tohto roka ukončil päťročnú dominanciu Szombathely.
Levičania sa týmto klubom stretli už počas letnej prípravy, v ktorej s ním prehrali v tesnej koncovke 70:74.
„Videli sme ich ligové zápasy. Pamätáme si aj náš zápas z prípravy. Szolnoku vtedy chýbali dvaja hráči, ktorí momentálne nastupujú v základnej päťke. Sú to hráči, ktorí sú pre nich kľúčoví," tvrdí Madzin.
Vysokí a plní energie
Maďarskému tímu vtedy chýbali Ádám Szomogyi a Adin Vrabač, ktorý v tom čase reprezentoval Bosnu a Hercegovinu na európskom šampionáte.
„Boli výborne fyzicky stavaní. Je to tím, ktorý má vysokých hráčov aj na krídlach. Pod košom majú energických hráčov, čo je nepríjemná kombinácia. Verím ale, že to dokážeme eliminovať," dúfa levický kormidelník.
Levičania budú hrať domáce zápasy Ligy majstrov v bratislavskej GoPass Aréne, keďže levická Haleon Aréna nespĺňa kritéria pre túto európsku súťaž.
Rovnako je na tom aj maďarský šampión, ktorý hráva domáce zápasy v dvojtisícovej hale Tiszaligeti Sportcsarnok. Ligu majstrov bude hrať v Miškovci, konkrétne v DVTK Aréne s kapacitou na sedenie pre 3400 ľudí.
Proti Michalovi Madzinovi bude stáť skúsený 49-ročný bosniacky kouč Vedran Bosnić. Szolnoki Olajbányász prevzal pred touto sezónou po Oliverovi Vidinovi, ktorý v súčasnosti vedie slovenskú reprezentáciu.
Tréner Bosnić má zaujímavý životopis. Za posledné desaťročie viedol okrem iného aj reprezentáciu Švédska či Bosny a Hercegoviny. Úspechy na klubovej úrovni zaznamenal okrem Švédska aj vo Švajčiarsku a Belgicku.
Výnimočný rok pre slovenský basketbal
„Bojujeme o každú loptu a bránime veľmi agresívne. Chceme byť najlepším obranným tímom v maďarskej lige," vysvetľuje svoju filozofiu tréner Bosnić v rozhovore pre Szoljon.
S klubom si nastavil za cieľ postúpiť minimálne do semifinále maďarskej ligy a v Lige majstrov konkurovať každému súperovi. „Chceme vybudovať niečo výnimočné," tvrdí bosniacky kouč.
Rovnaké ambície má s Levicami v tomto ročníku aj Michal Madzin. „Pre slovenský ligový basketbal je výborné, keď sa slovenské kluby dokážu prebojovať do skupinových fáz. Dáva to kredit lige," naráža aj na postup Prievidze do Európskeho pohára FIBA, druhej najprestížnejšej klubovej súťaže pod hlavičkou FIBA.
„Ak by niekto pred niekoľkými rokmi povedal, že príde sezóna, v ktorej bude hrať jeden slovenský tím Ligu majstrov a druhý Európsky pohár FIBA, tak by sme to okamžite brali. Teraz to tu máme, tak sa z toho tešme a poďme spraviť maximum, aby sme náš basketbal v týchto súťažiach hrdo reprezentovali," zakončil tréner Patriotov.
Program skupiny F skupinovej fázy Ligy majstrov
utorok 7. októbra, 20.00 h:
VEF Riga - AEK BC Atény
streda 8. októbra, 18.00 h:
NHSZ-Szolnok Olajbányász - Patrioti Levice (hrá sa v Miškovci)
utorok 14. októbra, 18.00 h:
VEF Riga - Patrioti Levice
streda 15. októbra, 18.30 h:
AEK BC Atény - NHSZ-Szolnok Olajbányász
utorok 28. októbra, 18.00 h:
Patrioti Levice - AEK BC Atény (hrá sa v Bratislave)
streda 29. októbra, 18.00 h:
NHSZ-Szolnok Olajbányász - VEF Riga (hrá sa v Miškovci)
utorok 11. novembra, 18.00 h:
Patrioti Levice - NHSZ-Szolnok Olajbányász (hrá sa v Bratislave)
streda 12. novembra, 18.30 h:
AEK BC Atény - VEF Riga
streda 10. decembra, 18.00 h:
VEF Riga - NHSZ-Szolnok Olajbányász
streda 10. decembra, 18.30 h:
AEK BC Atény - Patrioti Levice
utorok 16. decembra, 18.00 h:
NHSZ-Szolnok Olajbányász - AEK BC Atény (hrá sa v Miškovci)
utorok 16. decembra, 18.00 h:
Patrioti Levice - VEF Riga (hrá sa v Bratislave)