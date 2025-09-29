Levice musia hrať Ligu majstrov v Bratislave. Najradšej by sme vypravili vlak, tvrdí šéf

BRATISLAVA. Stali sa historicky prvým slovenským klubom v basketbalovej Lige majstrov. Patrioti Levice si minimálne na jeseň zmerajú sily v prestížnej európskej súťaži so šampiónmi z Lotyšska a Maďarska, ale aj bronzového celku z vlaňajšej sezóny z Grécka.
Ide o atraktívnu partiu klubov, ktorej súčasťou bude aj slovenský majster.„Budeme sa snažiť spôsobiť oveľa viac mediálneho rozruchu, a to tak, že sa pokúsime v hlavnej fáze Ligy majstrov vyhrať nejaký zápas," tvrdí v rozhovore generálny manažér Patriotov LADISLAV GARAJ.
Ako ste prežívali úspešný trojbodový pokus Willa Cariusa?
Boli to extrémne emócie. Išli sme z neba do pekla. Zápas mal neuveriteľný priebeh, skóre sa stále otáčalo. Oba tímy si zaslúžili postúpiť, no vyhrať mohol len jeden. Taký zápas nemohol nechať nikoho chladného, či už priamo v hale alebo pred televíznymi obrazovkami. Je to zážitok na celý život.
Ako sa vďaka tomuto postupu môže posunúť nielen levický, ale aj slovenský basketbal?
Videli sme, čo tento úspech vyvolal v médiach. Na sociálnych sieťach to bolo posledné dva dni niečo neuveriteľné. Také niečo sa ešte nikdy predtým nestalo. Písalo sa, hovorilo sa o basketbale, ľudia si pozerali videá. Malo to obrovskú odozvu.
My z toho teraz musíme vyťažiť čo najviac. Veríme, že sa nám podarí naplniť GoPass Arénu v Bratislave. Budeme sa snažiť spôsobiť oveľa viac mediálneho rozruchu, a to tak, že sa pokúsime v hlavnej fáze Ligy majstrov vyhrať nejaký zápas.
Čo očakávate od skupinovej fázy, v ktorej vyzvete majstrov Lotyšska a Maďarska, ale aj bronzový tím z Grécka Atény?
Sme nováčik. Naši súperi sú skúsení a silní. Budeme sa postupne učiť, pozerať, odnesieme si veľké zážitky, ale najmä sme športovci a chceme nejaký zápas vyhrať. Každá výhra v tejto skupine by bola niečím obrovským. Spravíme všetko preto, aby sme Slovensko dobre reprezentovali.
Hrať sa bude v GoPass aréne v Bratislave, prečo nemôžete hostiť domáce zápasy v Haleon aréne v Leviciach?
V spolupráci s mestom Levice a spoločnosťou Haleon sme za posledné roky urobili kus roboty, aby sme zlepšovali podmienky v hale. Vymenili sme palubovku, výsledkové tabule, investovali sme do mantinelov, kúpili sme tribúnu. Systematicky sme sa na pohárovú Európu pripravovali.
Vedeli sme, že pri niektorých veciach by sa dala spraviť výnimka, ale žiaľ, kapacitu tritisíc miest na sedenie nedokážeme zabezpečiť. Aj keby sme rozšírili hľadisko, postavili ďalšiu tribúnu, aj tak by to nestačilo.
Pozrime sa na český Nymburk, ktorý hrá Ligu majstrov dlhé roky. Vo vedení súťaže má niekoľko svojich ľudí, ale aj tak nikdy nedostali výnimku. Ani cez koronavírus, keď sa hralo bez divákov. Sú extrémne prísni, nastavili nejaké kritéria, ktoré nechcú podliezať. V našom prípade ide najmä o kapacitu, ale aj o miestnosti na tlačové konferencie, priestor na kamery, miesta pre novinárov. Je nám to ľúto, ale nie sme v tejto chvíli schopní tieto podmienky splniť.
Halu v Bratislave si budete musieť prenajať. Ide klubu aspoň výnos zo vstupného?
K tomu sa ešte neviem vyjadriť. Chceme sa v najbližších dňoch stretnúť s predstaviteľmi zväzu a Slovana. Chceme si s nimi dohodnúť podmienky. Máme zhruba 750 permanentkárov, ktorí budú mať na naše domáce zápasy vstup zdarma, a to sa týka aj duelov v Bratislave. Veci ohľadom vstupeniek budeme riešiť v priebehu týždňa.
Očakávate, že v Bratislave vypredáte halu?
Spravíme všetko preto, aby sme pomohli čo najviac fanúšikom prísť do Bratislavy. Liga majstrov bude po prvýkrát na Slovensku, takže si myslím, že aj veľa bratislavských divákov si to bude chcieť vychutnať.
Budete organizovať pre fanúšikov cestu autobusmi z Levíc do Bratislavy?
Určite. Najradšej by sme im vybavili vlak, ale neviem, či je to možné. Minimálne však pripravíme autobusy, ktorými dopravíme divákov do Bratislavy.
Účasťou v Európskom pohári FIBA ste išli do mínusu. Ako je to s finančnými bonusmi za Ligu majstrov - za postup do hlavnej fázy, za víťazstvo v skupine, prípadne za ďalší postup?
Za postup do hlavnej fázy zinkasujeme 40-tisíc eur. Treba však myslieť na to, že osemdňový výjazd do Bulharska sme si zaplatili sami, takže väčšiu časť tejto sumy sme minuli už na kvalifikáciu. Výhodou oproti Európskemu poháru FIBA je, že nemusíme platiť rozhodcov. Na tom veľa ušetríme.
Mal by tam byť príjem z televíznych práv a od partnerov. Závisí to všakaj od toho, či niečo vyhráte alebo postúpite ďalej. Nie sú to závratné sumy. Nezbohatneme z toho. Ide skôr o basketbalovú prestíž.
Malo družstvo vypísanú prémiu za postup?
Hráči boli motivovaní aj bez toho. Niektorí ale mali v zmluvách bonus za postup do hlavnej fázy Ligy majstrov. Chalani určite niečo dostanú, no pre nich je dôležitejší basketbalový úspech, ktorý dosiahli.
Viete tento úspech ešte nejako marketingovo využiť? Prilákať ďalších partnerov?
Máme stabilných partnerov, ale aj nových, ktorým sme chceli ukázať, že sme spravili krok vpred. Otvoril sa nám mediálny trh, možno aj o päťdesiat percent viac ako doteraz.
Naše zápasy budú vysielané na stanici NovaSport, takže ich uvidia aj v Českej republike. Musíme si teraz vyhrnúť rukávy, makať a vyťažiť z toho čo najviac, aj finančne. Tie peniaze nám neprídu len tak, ako vo futbalovej pohárovej Európe.