ONLINE: Szolnoki Olaj KK - Patrioti Levice dnes, Liga majstrov LIVE (skupina F)

MIŠKOLC. Basketbalisti tímov Szolnoki Olaj KK a Patrioti Levice dnes hrajú úvodný zápas skupinovej fázy Ligy majstrov.
Levice sa dostali do Ligy majstrov ako prvý slovenský tím v histórii. Okrem maďarskému celku budú čeliť ešte tímom VEF Riga a AEK Atény. S každým súperom odohrajú dva zápasy.
Kde sledovať zápasy Ligy majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Liga majstrov 2025/2026
08.10.2025 o 18:00
1. kolo
Szolnoki Olaj KK
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Levice
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.