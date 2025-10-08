ONLINE: Szolnoki Olaj KK - Patrioti Levice dnes, Liga majstrov LIVE (skupina F)

Szolnoki Olaj KK - Patrioti Levice: ONLINE prenos zo zápasu skupiny F Ligy majstrov.
Szolnoki Olaj KK - Patrioti Levice: ONLINE prenos zo zápasu skupiny F Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|8. okt 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny F basketbalovej Ligy majstrov: Szolnoki Olaj KK - Patrioti Levice.

MIŠKOLC. Basketbalisti tímov Szolnoki Olaj KK a Patrioti Levice dnes hrajú úvodný zápas skupinovej fázy Ligy majstrov.

Levice sa dostali do Ligy majstrov ako prvý slovenský tím v histórii. Okrem maďarskému celku budú čeliť ešte tímom VEF Riga a AEK Atény. S každým súperom odohrajú dva zápasy.

Kde sledovať zápasy Ligy majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Viac zápasov

Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live stream.

ONLINE PRENOS: Szolnoki Olaj KK - Patrioti Levice dnes (basketbal, Liga majstrov 2025/26, skupina F, výsledky, streda, NAŽIVO)

Liga majstrov  2025/2026
08.10.2025 o 18:00
1. kolo
Szolnoki Olaj KK
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Levice
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
