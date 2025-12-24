Sviatočný zápas sa neodohrá. V tíme Svitu sa vyskytla epidémia

Basketbalisti Iskry Svit.
Basketbalisti Iskry Svit. (Autor: Lukáš Droppan)
TASR|24. dec 2025 o 11:36
Zároveň požiadal o nový termín stretnutia.

Zápas basketbalovej Tipos SBL medzi BC Prievidza a Iskra Svit sa neuskutoční. Duel 15. kola sa mal hrať v piatok 26. decembra a dôvodom jeho preloženia sú zdravotné problémy v tíme Svitu.

Svit informoval BC Prievidza a Hraciu komisiu SBA o tom, že pre zlú epidemiologickú situáciu v tíme nepricestuje na zápas.

Zároveň požiadal o nový termín stretnutia. Svit avizoval, že potvrdenie zlého zdravotného stavu doloží potvrdením od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý pre sviatočné obdobie doručí Hracej komisii SBA najskôr až 30. decembra 2025.

Duel sa v však v piatok určite neodohrá. O osude stretnutia rozhodne Hracia komisia SBA.

