Lučenec triumfoval v Slovenskom pohári. Je to niečo špeciálne, vravel tréner

Castlin odštartoval bodovú nádielku finále Slovenského pohára. Začiatok príliš basketbalovej krásy nepriniesol, z oboch strán to bolo strelecké trápenie. Lučenec sa práve vďaka Castlinovi dostal do vedenia, v úvode sa postaral o 7 z 9 bodov svojho tímu.

Pre „pelikánov“ je to vôbec prvý triumf na tomto podujatí, naposledy sa Lučenec radoval z pohára ešte v roku 2007, pod značkou E.S.O.

Lučenčania si už bez výraznejších problémov uhájili dianie na palubovke, súperovi nedali ani na malý moment pomýšľať na úspech vo finále. V závere si mohli vychutnať víťaznú radosť aj menej vyťažení hráči.

Hlasy po zápase:

Daniel Sokolovsky, tréner Lučenca: „Je to niečo špeciálne. Som nesmierne vďačný vedeniu Lučenca za šancu, ktorú my dali. Pre mňa, ako hlavného trénera, je to prvá veľká trofej v kariére.

Teší ma tento úspech a som rád za hráčov, ktorí sú súčasťou šatne. Pri pozeraní videa z tohto zápasu nás trochu bude trápiť to, že sme zlyhali pri uvoľňovaní priestoru pod košom. Dovolili sme súperovi 12 útočných doskokov. Pred každým stretnutím hovorím svojim hráčom to, aby sa koncentrovali na veci, na ktorých najviac záleží. Svit bojoval, ale moji hráči hrali kolektívne. Som hrdý na celkový výkon tohto tímu.“

Lukáš Bolek, hráč Lučenca: „Veľmi dobré dojmy. Tešíme sa, že to oslávime. Myslím si, že sme si to zaslúžili. Je to iba jeden z vrcholov sezóny, preto vieme, že máme pred sebou ešte dlhú cestu. Vrchol ešte iba príde.

Som šťastný, je to pre mňa prvá trofej, po dlhej dobe pre Lučenec. Zápas bol ťažký, aj keď sa možno výsledkovo zdá, že to bolo ako v semifinále. Svit sa držal. Sme radi, že sme to takýmto štýlom zvládli a udržali si počas celého zápasu náskok.“

Desure Buie, MVP Final Four Slovenského pohára: „Skvelý pocit vyhrať ocenenie pre najužitočnejšieho hráča Final Four Slovenského pohára, ale je úspech celého tímu. Bez spoluhráčov by som v tejto situácii nebol. Finále sme odohrali dobre, je tam priestor na zlepšenie, ale plnili sme zápasový plán a napokon aj vyhrali.“