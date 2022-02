Hradec Králové víťazom Federálneho pohára žien, vo finále zdolal Košice

Košická defenzíva si nevedela poradiť so Šotolovou, rozdiel dosť rýchlo narástol do dvojcifernej hodnoty. České družstvo začalo herne dominovať, sebavedomými krokmi si išlo za celkovým prvenstvom na podujatí.

Mali sme veľké problémy s podkošovou hráčkou, v súčasnosti nemáme podobné typy, ktoré by dokázali s ňou zvádzať súboje. Pokiaľ Košice mohli, tak hrali veľmi dobre a to, čo na nás platilo. V druhom polčase sme museli zvýšiť aktivitu, dostať sa viac do pohybu, aby sme vyslovene súpera uštvali. Som spokojná s víťazstvom a výkonom tímu.“

Radko Dvorščák, tréner Košíc: „Chcel by som babám a celému kolektívu poďakovať za to, čo sme tu predviedli. Vedeli sme, že ideme do Piešťan značne oslabení. Od prvého zápasu sme však dali do toho neskutočnú energiu a srdiečko. Vo finále sme dokázali s Hradcom Králové hrať vyrovnaný zápas, ale došli nám sily. Nič nemení na tom, že sme išli nad plán a vyjadrujem veľkú spokojnosť s tým, ako sme sa tu prezentovali.“

Dominika Urbanová, hráčka Košíc: „Asi môžeme byť spokojné s celkovým výkonom na turnaji, pretože sme neboli favoritom. Minimálne v tom zložením, v akom sme prišli, sme radi, že sme sa dostali do finále. Sobotňajšia výhra bola pre nás veľkým úspechom. Teraz sme sklamané, pretože sme sa určite chceli pobiť o víťazstvo. Aj to vyzeralo, že máme šancu, no žiaľ nám ušiel vstup do tretej štvrtiny. Nezvládli sme to, nepadli nám strely, ktoré sme potrebovali. Hradcu Králové to padlo, neudržali sme to.“