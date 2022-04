Piešťany sú jej druhým domovom. Chorvátka Tadičová si oslavy titulu užila

V prvom roku nás zastavil koronavírus, v druhom sme prehrali v piatom finálovom zápase. Teší ma, že sa to podarilo a ešte k tomu doma. Užívam si to," bezprostredne reagovala pre TASR kapitánka piešťanského kolektívu.

Chorvátska rozohrávačka sa do kúpeľného mesta neustále vracala, aby sa konečne v sezóne 2021/2022 dočkala historického úspechu klubu, ktorého je súčasťou už tretím rokom.

Čajky dokonali tohtosezónnu jazdu do úspešného konca, už na začiatku roka ukázali, že s Ružomberkom dokážu hrať vyrovnané partie s víťaznou koncovkou.

Naplno sa to však preukázalo vo finálovej sérii, kde až na úvodné zaváhanie zvládali kľúčové momenty stretnutí podstatne lepšie. Práve tie ich doviedli k výhre 3:1 na zápasy a majstrovským oslavám.

"Je to finále, tímy sa poznali. Dlho to bolo hore-dole. Chytili sme formu a verili sme si, čiže sme išli do konca. Viac sa ani nedá k tomuto víťazstvu povedať (úsmev).

Rozhodla tímová práca a duch. Myslím si, že naša energia sa ukázala oveľa viac v tom, kto si zaslúži zlato. Ružomberok mal kvalitný tím, hral v kvalitnejšej súťaži ako my, ale u nás boli tieto dva faktory," myslí si Tadičová.

Výrazná divácka podpora

Za prvenstvom v sezóne 2021/2022 hnala Čajky aj početná divácka kulisa, piešťanský fanúšik bol povestný 6. hráč na palubovke. V Diplomat aréne z toho bola nielen najvyššia návšteva v ročníku, ale pravdepodobne aj počas celého pôsobenia klubu v Niké extralige žien.

"Dalo nám to nesmierny vietor do chrbtov, ale trochu aj stresu. Všetci sme chceli ukázať náš najlepší basketbal, aj keď je to náročné s koncentráciou, pretože sme vedeli, že môžeme prepisovať históriu.