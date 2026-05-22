Basketbalové finále prinesie reprízu spred troch rokov. Bude sa opäť tešiť biely balet?

Momentka zo zápasu Valencia Basket - Real Madrid. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. máj 2026 o 23:35
Veľkoklub z Madridu si poradil s ďalším španielskym mužstvom Valenciou.

Basketbalisti Olympiakosu Pireus postúpili do finále Euroligy, keď v prvom semifinále v Aténach zdolali obhajcov titulu Fenerbahce Istanbul 79:61.

Gréci však na ceste za prvým titulom po 13 rokoch musia zdolať Real Madrid, ktorý postúpil do svojho tretieho finále z uplynulých štyroch sezón.

V druhom semifinále si veľkoklub z Madridu poradil s ďalším španielskym mužstvom Valenciou 105:90. Za víťazstvom ich 25 bodmi potiahol Chorvát Mario Hezonja.

Nedeľňajšie finále tak ponúkne reprízu zo sezóny 2022/2023, keď sa z tesného triumfu tešil „biely balet“ po výsledku 79:78.

Final Four Euroligy - semifinále

Olympiakos Pireus – Fenerbahce Istanbul 79:61 (33:24)

Najviac bodov: Peters 17, Vezenkov 16, Dorsey 15 - Biberovič 17, Horton-Tucker 16, Baldwin 10

Valencia Basket - Real Madrid 90:105 (56:62)

Najviac bodov: Montero, Pradilla a Reuvers všetci po 15 - Hezonja 25, Lyles 17, Deck 16

