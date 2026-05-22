VIDEO: Knicks využili domácu výhodu naplno, Cleveland zdolali aj v druhom zápase

Momentka zo zápasu New York Knicks - Cleveland Cavaliers
Momentka zo zápasu New York Knicks - Cleveland Cavaliers (Autor: TASR/AP)
TASR|22. máj 2026 o 08:08
ShareTweet0

Najvýraznejšiu zásluhu na výhre mal 26-bodový Hart.

NBA - druhý zápas semfinále play-off

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:93

/stav série: 2:0/

Basketbalisti tímu New York Knicks vedú vo finále Východnej konferencie NBA už 2:0 na zápasy.

V noci na piatok zvíťazili nad Clevelandom Cavaliers 109:93. Najvýraznejšiu zásluhu na tom mal 26-bodový rozohrávač Josh Hart, jeho spoluhráč Jalen Brunson zaznamenal 19 bodov a pridal aj 14 asistencií.

Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu v Clevelande.

VIDEO: Zostrih druhého zápasu série Knicks - Cavaliers

Pavúk play-off NBA

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu New York Knicks - Cleveland Cavaliers
    Momentka zo zápasu New York Knicks - Cleveland Cavaliers
    VIDEO: Knicks využili domácu výhodu naplno, Cleveland zdolali aj v druhom zápase
    dnes 08:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Knicks využili domácu výhodu naplno, Cleveland zdolali aj v druhom zápase