VIDEO: Knicks využili domácu výhodu naplno, Cleveland zdolali aj v druhom zápase

NBA - druhý zápas semfinále play-off
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:93
/stav série: 2:0/
Basketbalisti tímu New York Knicks vedú vo finále Východnej konferencie NBA už 2:0 na zápasy.
V noci na piatok zvíťazili nad Clevelandom Cavaliers 109:93. Najvýraznejšiu zásluhu na tom mal 26-bodový rozohrávač Josh Hart, jeho spoluhráč Jalen Brunson zaznamenal 19 bodov a pridal aj 14 asistencií.
Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu v Clevelande.
