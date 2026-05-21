VIDEO: Oklahoma si vzala späť požičané. K víťazstvu ju opäť potiahol MVP

NBA - 2. zápas finále Západnej konferencie
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122:113
/stav série: 1:1/
Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyrovnali stav série vo finále Západnej konferencie NBA na 1:1, keď v noci na štvrtok zvíťazili nad San Antoniom Spurs 122:113.
Triumf najlepšieho tímu po základnej časti režíroval Shai Gilgeous-Alexander s 30 bodmi a 9 asistenciami. Tretí zápas je na programe v noci na sobotu v San Antoniu.
