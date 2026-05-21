VIDEO: Oklahoma si vzala späť požičané. K víťazstvu ju opäť potiahol MVP

Momentka zo zápasu Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs
Momentka zo zápasu Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs (Autor: TASR/AP)
TASR|21. máj 2026 o 07:24
ShareTweet0

Thunder zdolali Spurs a vyrovnali sériu.

NBA - 2. zápas finále Západnej konferencie

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122:113

/stav série: 1:1/

Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyrovnali stav série vo finále Západnej konferencie NBA na 1:1, keď v noci na štvrtok zvíťazili nad San Antoniom Spurs 122:113.

Triumf najlepšieho tímu po základnej časti režíroval Shai Gilgeous-Alexander s 30 bodmi a 9 asistenciami. Tretí zápas je na programe v noci na sobotu v San Antoniu.

VIDEO: Zostrih druhého zápasu série Oklahoma - San Antonio

Pavúk play-off NBA

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs
    Momentka zo zápasu Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs
    VIDEO: Oklahoma si vzala späť požičané. K víťazstvu ju opäť potiahol MVP
    dnes 07:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Oklahoma si vzala späť požičané. K víťazstvu ju opäť potiahol MVP