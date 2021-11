Basketbalistky začínajú novú kvalifikáciu. V nominácii je viacero zmien

„Tešíme sa, začíname novú etapu a cyklus. Vždy je to plné očakávania pred prvým zápasom. Chvalabohu, Slovensko zatiaľ v ženskom basketbale vstupuje do každej kvalifikácie s ambíciou postúpiť na šampionát.

„Sú tam aj subjektívne a objektívne príčiny. Nebudem rozpitvávať každú neúčasť. Stále sa snažíme vybrať to najlepšie. Je to normálny proces, nedá sa zachovať kompletné družstvo, vždy sa nájdu nejaké príčiny neúčasti,“ vyjadril sa reprezentačný kouč k absenciám.

„Tešila som sa, mrzelo ma, že som vynechala šampionát. Verím, že teraz môžem pomôcť tímu. Je to omnoho lepšie ako to bolo v lete, ale stále to ešte nie je za mnou.

Sú dni, kedy je to horšie a kedy je to lepšie, ale už je to na ústupe. Stále mám bolesti v ľavej časti tela, ale nie je to také, že nemôžem, len musím vydržať tú bolesť a mať správnu terapiu, aby som mohla fungovať.

Našťastie sme prišli na to, aká terapia zaberá. Som na dobrej ceste k vyliečeniu.“

Suja chce plný dom

Z nominovanej štrnástky hráčok vyberie vždy pred zápasom realizačný tím dvanástku.

Po dlhšom období sa tím trénera Juraja Suju predstaví pred publikom, do piešťanskej Diplomat arény môže prísť až 900 fanúšikov v režime kompletne zaočkovaní.